Bourse : Nouvelle séance calme en vue pour les actions

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Le calme de devrait prévaloir ce mardi sur les principales Bourses européennes, les investisseurs attendant des développements dans les négociations à Washington sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Les premières indications disponible indiquent une baisse de 0,08% pour le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres. Après une journée atone lundi, la tendance du jour devrait à nouveau rester calme alors que les investisseurs restent dans l'expectative sur la capacité du président américain Joe Biden et des leaders républicains au Congrès à trouver à terrain d'entente sur le plafond de la dette américaine. Une réunion au plus haut niveau est prévue à 19h00 GMT à la Maison blanche pour tenter d'éviter ainsi un éventuel défaut de paiement dès le 1er juin. En attendant, la crainte de "stagflation" - la combinaison entre une croissance faible et une inflation forte - refait surface alors que l'indice d'activité "Empire State" a chuté de 42,6 points, tombant en zone de contraction à -31,8. Un autre facteur favorise l'aversion au risque: la reprise chinoise post-COVID perd de son élan. La production industrielle et les ventes au détail ont accéléré le mois dernier mais de manière moins importante qu'anticipé, montrent des données officielles. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: A WALL STREET La Bourse de New York a fini lundi en hausse mais celle-ci est restée limitée en raison des signes de ralentissement de l'économie américaine et de préoccupations sur le plafond de la dette. L'indice Dow Jones a gagné 0,14% à 33.348,60 points, le Standard & Poor's 500 a pris 0,30% à 4.136,28 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,66% à 12.365,209. Parmi l'une des plus fortes hausses du Nasdaq et du S&P 500, Meta Platforms a gagné 2,2% après que Loop Capital a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". EN ASIE Au Japon, le Nikkei (+0,78%) évolue au plus haut depuis novembre 2021 et l'indice Topix (+0,49%) depuis août 1990, grâce entre autres à la progression des valeurs du secteur des semi-conducteurs dans le sillage du Nasdaq. En Chine en revanche, les principaux indices sont relativement stables: l'indice CSI 300 cède 0,26% et le SSE Composite de Shanghai 0,2%. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est en baisse de deux points de base à 3,4869%. Le dollar est inchangé face aux autres grandes devises (-0,03%) et l'euro, après un creux d'un mois à 1,0843 lundi, revient à 1,0876 dollar. PÉTROLE Le marché du pétrole progresse, soutenu par les intentions du gouvernement américain d'acheter du brut pour reconstituer ses réserves stratégiques et par des feux de forêt au Canada qui alimentent les inquiétudes en matière d'offre. Le Brent gagne 0,33% à 75,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,32% à 71,34 dollars. (Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)