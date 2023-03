Bourse : nouvelle hausse en vue en Europe avec l'accalmie sur les banques

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture dans un contexte d'accalmie dans le secteur bancaire, les autorités américaines ayant annoncé la veille leur soutien au projet de rachat des actifs de Silicon Valley Bank (SVB) par First Citizens BancShares. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,47% pour le CAC 40 à Paris, de 0,33% pour le Dax à Francfort, de 0,27% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,41% pour l'EuroStoxx 50. Le rachat, avec le soutien des autorités, des dépôts et des prêts de Silicon Valley Bank, dont la chute a provoqué un mouvement de panique sur les marchés, ainsi que de possibles aides supplémentaires au secteur, alimentent désormais l'espoir d'une crise limitée. Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale américaine (Fed), va assurer ce mardi que le système bancaire est "solide et résilient" et que l'argent des déposants est en sécurité, selon des déclarations préparées en vue d'une audition devant le Sénat américain à 14h00 GMT. Martin Gruenberg, président de la FDIC, l'autorité fédérale de garantie des dépôts bancaires, dira pour sa part que le système financier américain est sain et que la plupart des banques ne constatent pas de sortie significative de fonds de la part de leurs clients. Les deux dirigeants noteront cependant que les règles actuelles doivent être revues et qu'un examen complet est en cours sur la manière dont les agences supervisent les banques. La prudence pourrait toutefois persister sur les marchés, d'autant que Philip Jefferson, l'un des gouverneurs de la Fed, a déclaré lundi que le stress bancaire actuel pourrait affecter plus durement que prévu les petites entreprises, très dépendantes des banques régionales. "Ce cycle d'incertitudes que nous observons va probablement se poursuivre encore un certain temps", a déclaré Manishi Raychaudhuri, directeur d'études sur les actions Asie-Pacifique chez BNP Paribas. "Nous n'en sommes pas encore à la fin", a-t-il ajouté, prédisant une poursuite de la volatilité sur les marchés pendant au moins un ou deux trimestres. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, le Dow Jones et le S&P-500 ayant terminé en légère hausse après l'accord sur les actifs de Silicon Valley Bank, tandis que le Nasdaq s'est replié sous l'effet des "tech". L'indice Dow Jones a gagné 0,6%, ou 194,55 points, à 32.432,08 points. Le S&P-500, plus large, a pris 6,54 points, soit 0,16%, à 3.977,53 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 55,12 points (0,47%) à 11.768,84 points. JPMorgan Chase et Bank of America ont enregistré des gains, respectivement de 2,9% et 5%, tandis que Citizens BancShares a vu son titre bondir de plus de 50%, entraînant dans leur sillage le secteur bancaire du S&P-500, en progression de 3,1%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei grignote 0,06% à 27.492,89 points et le Topix, plus large, prend 0,21% à 1.965,98 points à l'approche de la clôture. En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 0,21% et le CSI 300 cède 0,01%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,3%. CHANGES Le dollar recule (-0,22%) pour la deuxième séance consécutive face à un panier de devises de référence avec le reflux des craintes autour des banques. La monnaie japonaise monte de 0,69% à 130,65 yens pour un dollar. Selon les analystes, cela est lié probablement au rapatriement des bénéfices réalisés à l'étranger par les entreprises japonaises, la fin de l'exercice annuel tombant vendredi. L'euro se négocie à 1,0809 dollar (0,12%). TAUX Les rendements des bons du Trésor américain à dix et deux ans reculent respectivement d'environ deux points de base, à 3,511%, et d'environ quatre points, à 3,9324%, après leur forte progression de la veille. PÉTROLE Le marché pétrolier est globalement stable, les investisseurs s'interrogeant sur la crise bancaire et la demande en Chine: le Brent gagne 0,47% à 77,75 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,14% à 72,71 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)