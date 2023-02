Bourse : Nouveaux records pour le CAC 40 et le FTSE 100

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le CAC 40 de la Bourse de Paris et le FTSE 100 britannique ont inscrit jeudi leur plus haut niveau historique, portés par les résultats solides de grandes entreprises côtées. L'indice parisien de référence est monté jusqu'à 7.387,29 points en séance avant de revenir à 7.368,67 vers 11h05 GMT, en hausse de 0,93%. Le précédent record en séance, à 7.384,86 points, remontait au 5 janvier 2022. Depuis le début d'année, l'indice a pris près de 14%, soutenu par plusieurs bons résultats de sociétés, à l'instar de ceux d'Airbus et Orange et par l'amélioration de la conjoncture économie. Le CAC 40 efface ainsi ses pertes de 2022 (-9,49%), année marquée par l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie et la nette remontée des taux par les banques centrales. L'indice britannique FTSE 100 a atteint lui aussi ce jeudi un nouveau record, à 8.047,06 points, à la faveur des résultats bien accueillis de Standard Chartered notamment et de la progression des valeurs minières avec la hausse des cours des matières premières. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)