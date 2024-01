Bourse : Nette baisse en vue en Europe avec l'Asie et avant une série d'indicateurs économiques

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse mercredi après des statistiques chinoises contrastées et alors que la séance sera marquée par la publication de plusieurs indicateurs mensuels dont les chiffres de l'inflation en zone euro et les ventes au détail aux Etats-Unis. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait refluer de 1,09% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait perdre 0,98% et le FTSE 100 à Londres abandonner 1,33%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 1,16%. Les investisseurs prendront connaissance à 10h00 GMT des données définitives sur l'évolution des prix en zone euro pour le mois de décembre. Le consensus Reuters prévoit un rebond de l'inflation de 0,2% sur un mois mais une stagnation de 2,9% sur un an. En Grande-Bretagne, l'inflation a réaccéléré en décembre, à 4,0% sur un an, un rythme supérieur aux attentes, tandis que l'inflation de base s'est établie à 5,1% le mois dernier, signe de pressions persistantes sur les prix. Aux Etats-Unis, le principal indicateur porte sur les ventes au détail, prévues à 13h30 GMT, qui devraient augmenter de 0,4% sur un mois après +0,3% en novembre. Ces données sont importantes alors que les marchés continuent d'évaluer la perspective d'une baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine (Fed) dès le mois de mars, ce que les banquiers centraux s'emploient à tempérer. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mardi, alors que les résultats mitigés communiqués par Goldman Sachs et Morgan Stanley ont plombé le secteur bancaire, tandis que le repli d'Apple et de Boeing a pesé aussi sur le S&P-500. L'indice Dow Jones a cédé 0,62% à 37.361,12 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,37% à 4.765,98 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,19% à 14.944,35 points. Alors que Wall Street était fermée lundi, Morgan Stanley a chuté de 4,2% pour s'établir à un plus bas de plus d'un mois après avoir publié un bénéfice trimestriel en baisse, tandis que Goldman Sachs a avancé de 0,7% à la suite du bond de son bénéfice. La morosité du marché a été alimentée par des commentaires de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, qui a estimé qu'il n'était pas nécessaire pour la banque centrale américaine de se précipiter pour baisser les taux d'intérêt, même s'il s'est dit davantage confiant sur la mise sous contrôle de l'inflation. Dix des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge, au premier rang desquels l'énergie, en repli de 2,4%. Apple a reculé de 1,2% dans le sillage d'une rare réduction sur les prix de ses iPhone décidée en Chine pour répondre à la concurrence féroce dans le pays. Boeing a plongé de près de 8%, à un plus bas de deux mois, à la suite de la décision de l'administration de l'aviation américaine de maintenir au sol les 737 MAX 9 pour une durée indéterminée. Spirit Airlines a plongé de 47% après qu'un juge fédéral américain a bloqué le rachat de la compagnie aérienne par JetBlue Airways. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un recul de 0,4% à 35.477,75 points, dans une session volatile au cours de laquelle il a touché un nouveau plus haut de 34 ans après un bond de plus de 1% en séance. Le Topix, plus large, a perdu 0,3% à 2.496,38 points, à la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) cède 1,80%, à un nouveau creux d'un mois. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a reflué de 1,99% et le CSI 300 a abandonné 2,08% après des indicateurs chinois contrastés. La production industrielle (+6,8% en décembre sur un an) est ressortie supérieure aux attentes mais la croissance des ventes au détail (+7,4%) a déçu, tandis que le produit intérieur brut (PIB), qui a progressé de 5,2% au quatrième trimestre en rythme annuel, s'est établi en dessous des prévisions des analystes. La population chinoise a par ailleurs baissé en 2023 pour la deuxième année consécutive, à 1,409 milliards d'habitants. "La série de données économiques publiées aujourd'hui par la Chine semble refléter la même chose : un environnement de croissance inégal, qui n'offre pas encore beaucoup de conviction d'un redressement durable", commente Jun Rong Yeap, stratège de marché chez IG. CHANGES/TAUX Le dollar progresse de 0,20% face à un panier de devises de référence, à un sommet de près d'un mois après les propos de Christopher Waller. L'euro fléchit de 0,12%, à 1,0861 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2625 dollar (-0,09%). Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,0656%, mais il était tombé en dessous du seuil symbolique des 4% vendredi, à 3,95%. Le rendement du Bund allemand de même échéance s'affiche à 2,257%, en hausse de plus de quatre points de base. PÉTROLE Le marché pétrolier est pénalisé par les statistiques chinoises qui ravivent les inquiétudes sur la demande: le Brent reflue de 0,86% à 77,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,97% à 71,70 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)