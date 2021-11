BOURSE : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

PARIS, 26 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse d'au moins 2% après la détection d'un nouveau variant du coronavirus en Afrique du Sud qui pourrait être plus résistant aux vaccins : * Les secteurs européens particulièrement sensibles à l'évolution de la pandémie, comme celui des transports et loisirs , de l'énergie ou encore de l'automobile, seront à suivre à l'ouverture.

* GETLINK (ex-groupe Eurotunnel) - Dans le cadre du conflit sur la pêche entre la Grande-Bretagne et la France, les pêcheurs français procéderont vendredi à des opérations de blocage dans les ports de Saint-Malo, Ouistreham et Calais et au niveau du Tunnel sous la Manche, ce qui pourrait affecter l'opérateur Getlink.

* INFINEON a annoncé jeudi que son président du directoire, Reinhard Ploss, serait remplacé par le directeur des opérations, Jochen Hanebeck, en avril prochain.

* SOFTWARE est indiqué en hausse de 9,3% en avant-Bourse après des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles le groupe étudie des options stratégiques, y compris une vente potentielle.

* TELECOM ITALIA - L'administrateur délégué, Luigi Gubitosi, a dit au conseil d'administration de Telecom Italia qu'il était prêt à se retirer si cela pouvait aider à accélérer la prise de décision sur l'offre de rachat par le fonds d'investissement KKR, ont déclaré jeudi des sources à Reuters. Par ailleurs, selon Bloomberg, KKR envisagerait de s'associer avec CVC Capital Partners pour une offre conjointe sur l'opérateur italien.

(Rédigé par Claude Chendjou et Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)