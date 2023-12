Bourse : les perspectives de marché 2024 des gérants et des analystes

Bourse : les perspectives de marché 2024 des gérants et des analystes













PARIS, 6 décembre (Reuters) - Récapitulatif des vues de marchés des sociétés de gestion et banques d'investissement pour 2024 : * Oddo BHF - La dette sera la clé d'analyse pour les actions et l'obligataire en 2024 * Carmignac - Le crédit à favoriser en 2024, diversification sur les actions * Pictet AM - Prudence sur les actions en 2024 avec la baisse de la liquidité * Saxo - Pétrole à $150 et RFK Jr. à la Maison blanche parmi les scénarios extrêmes pour 2024 * Natixis IM - Croissance résiliente, baisse de taux et risque chinois pour 2024 * JPMorgan AM - L'obligataire profitera de taux plus hauts, plus longtemps en 2024 * Ostrum - Une stratégie active à privilégier face aux risques en 2024 * Amundi - L'économie mondiale ralentira en 2024, les obligations à privilégier (Equipe marchés)