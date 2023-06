Bourse : Les marchés européens terminent en repli, Wall Street déprime

Bourse : Les marchés européens terminent en repli, Wall Street déprime













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont clôturé mardi dans le rouge une séance marquée par l'aversion au risque, les mauvais chiffres économiques chinois s'ajoutant aux commentaires "faucons" de gouverneurs de la Fed de la semaine dernière. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,27% à 7.294,2 points et le Dax allemand 0,55%, contre 0,25% pour le Footsie britannique. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,46%, le FTSEurofirst 300 de 0,54% et le Stoxx 600 de 0,59%. La journée a d'abord été marquée par les inquiétudes sur le dynamisme de l'activité chinoise, dont la reprise plus faible que prévu pourrait peser sur l'économie mondiale. Les marchés américains, fermés lundi, ont par ailleurs intégré les commentaires "faucons" de deux gouverneurs de la Fed, faits vendredi après-midi, qui impliquent un ralentissement plus marqué de l'économie américaine. "Les marchés actions semblent se positionner sur un scénario de pic de taux proche, d'une disparition de l'inflation et d'une récession", estiment les stratégistes de Société Générale en évoquant les marchés américains. VALEURS Sanofi a terminé la séance en tête du CAC 40, en hausse de 3,68%, après avoir annoncé mardi avoir remporté l'arbitrage initié par Boehringer Ingelheim dans le dossier du Zantac, un traitement de l'acidité gastrique accusé d'être cancérigène. Renault a affiché le plus fort repli du CAC40, en baisse de 3,76%, suite aux poursuites engagées par son ancien PDG Carlos Ghosn contre le partenaire du groupe, Nissan, à qui il réclame un milliard de dollars. Le groupe allemand de chimie Covestro a affiché la meilleure performance du Stoxx 600, en hausse de 12,90%, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ayant fait une offre de rachat valorisant la cible à plus de 10 milliards d'euros, selon une source proche du dossier. A l'inverse, Lanxess clôture en baisse de 15,39%, la pire performance du Stoxx 600, les investisseurs ayant sanctionné la révision à la baisse des prévisions de bénéfice pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'année. Côté SBF 120, l'action Valneva s'est envolée de 12,32% à la suite de résultats expérimentaux encourageants pour un vaccin contre le chikungunya. A WALL STREET Les déclarations des gouverneurs de la Fed Christopher Waller et Thomas Barkin, qui se sont inquiétés vendredi dernier de la persistance de l'inflation, ont pesé sur les perspectives des actifs risqués. A l'heure de la clôture en Europe, la Bourse de New York poursuivait sa baisse amorcée en début de séance, le Dow Jones étant en repli de 0,91%, contre 0,72% pour le Standard & Poor's 500 et 0,60% pour le Nasdaq Composite. CHANGES Les investisseurs en quête de protection sont retournés sur le dollar, qui bénéficie aussi de perspectives de taux plus élevés et progresse de 0,13% face à un panier de devises de référence. L'euro se négocie à 1,0905 dollar (-0,17%), tandis que la livre se replie en amont de la décision de la BoE, à 1,2741 dollars (-0,39%). Le yuan ateignait son plus bas niveau depuis novembre 2022, le différentiel de taux entre Chine et Etats-Unis s'accroissant. La devise se négociait à 7,1811 yuan pour un dollar (+0,28%). TAUX Les taux longs européens se sont nettement repliés mardi, soutenus par la recherche d'actifs sûrs. Le rendement des emprunts d'Etat allemands à dix ans est tombé de 11,8 pb, à 2,4000%, tandis que l'OAT ou le BTP à 10 ans affichaient des chutes comparables, de 10,7 pb à 2,9250% et de 10,2 pb à 4,0270%, respectivement. Les taux courts ont baissé plus modestement, de 5,3 pb pour le Bund à 2 ans, à 3,1570%. Aux Etats-Unis, les rendements des Treasuries à dix ans se replient de 5,8 pb à 3,7130%, contre une baisse de 4,7 pb à 4,6762% pour les souverains à 2 ans. PÉTROLE Le pétrole termine en baisse une séance volatile, les opérateurs n'étant pas convaincus que les baisses de taux de la PBoC suffiront à soutenir l'activité chinoise à court terme. Le Brent perd 1,47% à 74,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) chute de 2,31%, à 70,12 dollars. A SUIVRE : (nL8N38C4K7) (Rédigé par Corentin Chappron)