Bourse : Les marchés européens bondissent, soulagés après la BCE

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en forte hausse jeudi, emportées par l'optimisme des investisseurs qui estiment que le cycle de hausse de taux touche à sa fin des deux côtés de l'Atlantique, malgré des données incitant à la prudence aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 a gagné 2,05% à 7.465,24 points, sa plus forte hausse quotidienne depuis janvier 2022, tandis que le Dax allemand progressait de 1,7% contre 0,21% pour le Footsie britannique. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une progression de 2,33%, le FTSEurofirst 300 de 1,47% et le Stoxx 600 de 1,35%, l'indice retrouvant son niveau le plus élevé depuis février 2022. Les marchés mondiaux ont été soulagés par les réunions de politiques monétaires de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne (BCE), qui ont chacune relevé leurs taux directeurs de 25 points de base, tout en adoptant un ton prudent sur l'éventuelle poursuite de la hausse des taux. Selon l'outil, 80% des investisseurs s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés en septembre, 60% des investisseurs estimant que la BCE maintiendra les siens au niveau actuel lors de sa prochaine réunion. En Europe, en particulier, la présidente Christine Lagarde a déclaré qu'"à ce stade, je ne dirais pas que nous (ayons) encore du chemin à parcourir". "A notre sens, le conseil des gouverneurs (de la BCE) garde ses options ouvertes pour pouvoir si besoin relever de nouveau ses taux, bien qu'il semble préparer le terrain à la fin du resserrement monétaire", commente Matthew Ryan, directeur de la stratégie de marché chez Ebury. Aux Etats-Unis, les données d'activité publiées jeudi ont toutefois un peu obscurci le sentiment, les nouvelles inscriptions au chômage étant en baisse, ce qui signale des tensions persistantes sur l'emploi pouvant mener à des hausses de salaire alimentant l'inflation. VALEURS En France, Teleperformance a chuté de 16,89% après l'abaissement de son objectif de croissance des revenus pour l'année, l'une des plus fortes baisses du SBF 120 (1,89%) et du Stoxx 600 (1,35%). L'action d'Aixtron s'est envolé de 13,19% après que le fabricant allemand de systèmes de puces a réhaussé ses perspectives sur l'année. Les autres fabricants de puces européens ont progressé également après avoir publié une série de résultats, ASM International, BE Semiconductor et ASML Holding progressant de 4,3% à 10,13%. STMicroelectronics a bondi de 8,91% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes. Sopra Steria a grimpé de 11,94%, atteignant une valorisation record, après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2023 suite à l'amélioration des performances au premier semestre. Le gérant d'actifs britannique St James's Place a perdu 16,03%, l'une des plus mauvaises performances du Stoxx 600, après avoir annoncé une baisse de son bénéfice semestriel après impôts dans le contexte d'une "période difficile" pour les investisseurs britanniques. A WALL STREET Les marchés américains avancent, soutenus par la décision de la Fed et les valeurs technologiques, tirées par Meta Platforms. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse, le Dow Jones grignotant 0,05%, tandis que le Standard & Poor's 500 avançait de 0,41% et le Nasdaq Composite de 1,15%. TAUX Les rendements américains ont bondi après les chiffres du PIB et du chômage aux Etats-Unis, qui confirment que l'économie américaine demeure résistante mais que les tensions sur les marchés du travail perdurent. Le rendement du Treasury à dix ans a grimpé de 8,9 pb à 3,9403%, tandis que le taux à deux ans s'est rehaussé de 9,5 pb à 4,9222%. Les rendements en Europe ont digéré la réunion de la BCE et ont terminé stables après une séance volatile, le rendement du dix ans allemand ayant perdu 1 pb à 2,435%, tandis que celui du taux à deux ans reculait de 5 pb à 3,214%. CHANGES Les marchés de change se sont retournés brusquement dans la journée après la réunion de politique monétaire de la BCE jugée accommodante par les marchés et des données d'activité confirmant la résistance de l'économie américaine. Le dollar remonte de 0,8% face à un panier de devises de référence, l'euro s'affaiblissant de 0,78% à 1,0997 dollar, contre un recul de 0,56% à 1,2866% dollar pour la livre sterling. PÉTROLE Le pétrole poursuit ses gains alors que l'offre apparaît plus restreinte en seconde partie d'année et que l'économie chinoise devrait rebondir grâce aux mesures de soutien annoncées par le Politburo. Le Brent avance de 1,12% à 83,85 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hissant de 1,4% à 79,88 dollars. (Reportage Corentin Chappron)