Bourse : Les indices européens clôturent en baisse, les taux bondissent

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse une séance marquée mardi par la publication d'un indicateur d'inflation CPI aux Etats-Unis plus fort qu'attendu. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,84% à 7 625,31 points, tandis que le Dax allemand reculait de 0,92% et le Footsie britannique de 0,86%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 1,22%, contre 0,93% pour le FTSEurofirst 300 et 1% pour le Stoxx 600. Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont progressé de 0,3% en janvier sur un mois, contre 0,2% en décembre et 0,2% attendu. L'indicateur sous-jacent a augmenté de 0,4% sur un mois, contre 0,3% en décembre et un consensus à 0,3%. Cette persistance de l'inflation inquiète les investisseurs, qui craignent que les pressions durables sur les prix n'encouragent la Réserve fédérale à maintenir ses taux à un niveau restrictif plus longtemps que ce qu'anticipent actuellement les marchés. L'inflation des services est demeurée élevée, ce qui pourrait inciter la banque centrale à la prudence. "Les chiffres de mardi appuient les inquiétudes de la Fed, qui craint que l'inflation sous-jacente des services ne reste forte avec les tensions sur les marchés du travail. Selon nous, une baisse des taux en mars n'est plus envisageable et les chances d'une baisse en mai se sont considérablement réduites", résument les stratégistes de BofA. Plusieurs indicateurs pourraient venir nuancer les perspectives économiques des marchés cette semaine: aux Etats-Unis, les ventes au détail, les prix à la production et l'indicateur de sentiment de l'université du Michigan sont attendus les prochains jours. En zone euro, le PIB au quatrième trimestre, la production industrielle mercredi, et l'inflation française définitive pour janvier vendredi, pourraient modifier les attentes d'assouplissement monétaire des marchés pour 2024. TAUX Les rendements américains s'envolent et touchent sur la séance des plus hauts depuis décembre 2023, les investisseurs se repositionnant pour des taux directeurs élevés pendant plus longtemps qu'anticipé. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans prenait 10,5 pb à 4,275%, contre 13,7 pb pour le taux à deux ans, à 4,607%. Le rendement du dix ans allemand a progressé de 2,4 pb à 2,39%, tandis que celui du taux à deux ans a avancé de 6,7 pb à 2,771%. CHANGES Les données d'inflation soutiennent le dollar qui se renforce face aux autres devises. Le dollar prend 0,61% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro chute de 0,53% à 1,0714 dollar. La livre sterling se replie de 0,21% à 1,26 dollar. VALEURS Michelin a progressé de 6,88% après l'annonce d'un nouveau plan de rachat d'actions et la publication d'un bénéfice opérationnel des secteurs annuel record de 3,57 milliards d'euros, supérieur aux prévisions des analystes. Beneteau a avancé de 7,50% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu en 2023. Siltronic chute de 3,75% après que le fournisseur d'équipements pour semiconducteurs a déclaré s'attendre à une baisse "significative" de son EBIT en 2024. BE Semiconductor perd 3,75%, ASML 3,07%, contre 3,51% pour Aixtron. Le secteur de la tech a reculé de 2,71%. Le secteur de l'immobilier, sensible aux taux d'intérêts, a perdu 2,48%. A WALL STREET Wall Street chute à l'heure de la clôture en Europe, sous la pression de rendements en nette hausse. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 1,13% pour le Dow Jones, contre 1,1% pour le Standard & Poor's 500, et 1,18% pour le Nasdaq Composite. PÉTROLE Le brut progresse malgré les chiffres d'inflation américains, les marchés demeurant attentifs aux développements de la guerre au Moyen-Orient. Le Brent progresse de 0,95% à 82,78 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) augmente de 1,26% à 77,89 dollars. A SUIVRE MERCREDI : (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)