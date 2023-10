Bourse : Les fluctuations du yen font pression sur Renault

3 octobre (Reuters) - Renault a poursuivi sa baisse mardi après de fortes fluctuations du yen, qui font craindre un impact sur les bénéfices du constructeur automobile qui dispose d'une participation majoritaire dans Nissan, ont indiqué des traders. Le yen japonais a brièvement dépassé le seuil de 150 pour un dollar, avant de se renforcer fortement jusqu'à 147,3 pour un dollar. Les actions de Renault ont terminé en baisse de 5,9% à Paris, et étaient en repli de 3,1% avant ces mouvements sur le yen. Au deuxième trimestre 2023, Nissan a contribué aux bénéfices de Renault à hauteur de 271 millions d'euros. (Reportage Danilo Masoni, version française Corentin Chappron, édité par)