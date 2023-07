Bourse : Les craintes pour l'économie reprennent le dessus

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les marchés actions d'Europe ont terminé en baisse mercredi, des indicateurs économiques décevants ayant remis au premier plan les craintes pour l'économie mondiale, à quelques heures de la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,8% à 7.310,81 points. Le Footsie britannique a reculé de 1,03% et le Dax allemand de 0,63%. L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,92%, le FTSEurofirst 300 a fini en baisse de 0,75% et le Stoxx 600 de 0,73%. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait en légère baisse, de l'ordre de 0,15%. Le sentiment général des marchés a souffert de la publication dans la matinée d'un recul de l'indice PMI des services chinois calculé par Caixin/S&P à 53,9, un plus bas depuis cinq mois, après 57,1 en mai. Cette nouvelle déception macroéconomique en Chine s'est ajoutée aux résultats inférieurs aux attentes des enquêtes auprès des directeurs d'achat en zone euro où l'activité du secteur privé est tombée en contraction le mois dernier. Les investisseurs sont restés prudents dans l'attente de la publication, à 18h00 GMT, des "minutes" de la Fed sur la réunion des 13 et 14 juin, lors de laquelle la banque centrale a opté pour une pause, tout en laissant entendre que deux autres hausses de taux pourraient être nécessaires avant la fin de l'année. "Nous devrons voir si le compte rendu est à la hauteur du message 'faucon' de la Fed pour réduire l'inflation", a déclaré Joe Manimbo, analyste senior chez Convera. "Le rapport sur l'emploi vendredi sera bien sûr un autre indicateur de ce que fera la Fed." VALEURS Le compartiment des ressources de base a accusé l'un des plus forts replis sectoriels (-1,13%), accusant le coup après les dernières nouvelles en provenance de Chine. Les valeurs du luxe, très exposées au marché chinois, ont aussi souffert: LVMH a reculé de 1,07% et Kering de 2,88%. Nouvelle journée noire pour le groupe de grande distribution Casino qui a dévissé de 32,94% à 3,066 euros après la communication des deux offres d'injection de capital reçues qui promettent une dilution massive pour les actionnaires. CHANGES/TAUX Sur le marché des changes, le billet vert monte légèrement face à unpanier de devises de référence et l'euro, stable, se traite autour de 1,087 dollar. Les rendements de référence de la zone euro ont fini en hausse dans le sillage des américains, après l'augmentation moins importante qu'attendu des commandes à l'industrie aux Etats-Unis. Celui du Bund allemand à dix ans a fini à 2,478%. Sur le marché américain, le dix ans prend près de cinq points de base à 3,9058%, à son plus haut niveau depuis mars. PÉTROLE Le cours du Brent est peu changé à 76,56 dollars, la baisse de production annoncée lundi par l'Arabie saoudite et la Russie faisant contrepoids aux inquiétudes sur l'économie mondiale. Sur le marché américain, fermé mardi pour la fête nationale des Etats-Unis, le brut américain gagne 2,91% à 71,82 dollars le baril. (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)