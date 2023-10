Bourse : Les banques centrales restent en embuscade

(Reuters) - Les banquiers centraux tiendront les investisseurs en alerte dans les jours à venir, la Banque du Japon, la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre devant se réunir la semaine prochaine, tandis que les résultats d'Apple seront très attendus des deux côtés de l'Atlantique. Tour d'horizon des perspectives de marché pour les prochains jours: 1/ STUPEUR ET TREMBLEMENTS La Banque du Japon (BOJ) aime prendre les marchés par surprise, et le mardi d'Halloween est bien choisi pour une nouvelle annonce de politique monétaire de la part de l'institution. Alors que les marchés obligataires vacillent, la décision de politique monétaire japonaise est donc porteuse de risque : la montée en flèche des rendements du Trésor américain a entraîné avec elle les rendements obligataires nippons, celui du titre à 10 ans battant chaque jour des records sur plus de dix ans. Le pic de rendement, à 0,885% reste inférieur à la partie supérieure de la bande de fluctuation de 1% fixée par la BOJ, mais cela s'explique en partie par les interventions d'urgence de la banque centrale sur les marchés, au rythme de deux fois par semaine en moyenne. Sans les interventions de la BOJ, les marchés de swap suggèrent que les rendements sur le 10 ans aurait atteint 1,0863% ces derniers jours. Le gouverneur Kazuo Ueda a insisté sur le fait que la banque serait patiente dans sa révision des mesures de politique monétaires mais les investisseurs soulignent qu'il avait plaidé pour le maintien d'une politique accommodante fin juillet, quelques jours avant un durcissement relatif mais inattendu, de celle-ci. 2/ RÉSULTATS Apple publiera ses résultats jeudi, le principal évènement pour les entreprises de la semaine. Apple, la première capitalisation mondiale, fait partie des sept magnifiques, les sept entreprises technologiques dont la performance a contribué à soutenir les actions cette année. Mais le titre s'est fortement replié depuis la fin du mois de juillet, lorsque le S&P 500 a atteint son plus haut niveau en 2023. Les résultats déjà publiés d'autres entreprises du groupe des "sept magnifiques" ont suscité des réactions mitigées, Alphabet et Tesla ayant chuté après la publication de leurs chiffres respectifs. La résistance du consommateur américain sera mise en évidence lors de la publication d'autres résultats, dont ceux de McDonald's lundi, Caterpillar et Pfizer mardi, Mondelez mercredi, et Starbucks et Eli Lilly jeudi. 3/RESERVE FEDERALE Les actions américaines meurtries chercheront une direction au cours de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed mercredi, le point de vue de l'institution sur l'état de l'économie et les perspectives de taux étant cruciales pour les actifs risqués cette année. D'après les marchés monétaires, les investisseurs parient sur une pause dans les hausses de taux en novembre, mais certains opérateurs estiment qu'une nouvelle hausse sera possible en décembre. Si les décideurs signalent leur intention de maintenir les taux à leurs niveaux actuels durant toute l'année prochaine, les rendements des bons du Trésor américain, qui ont déjà atteint des records depuis plus de 15 ans pour les maturités à 10 ans, pourraient encore progresser. Cette hausse des rendements a pesé sur le S&P 500, qui a chuté de plus de 10% depuis son pic de la fin du mois de juillet, bien qu'il affiche encore une hausse de près de 8% sur l'année. 4/INCERTITUDE BRITANNIQUE Les neuf membres du conseil des gouverneurs de la Banque d'Angleterre (BOE) se réuniront le 2 novembre pour leur avant-dernière réunion de 2023. En un an, la situation a changé du tout au tout : début 2023, l'inflation était de 10,1%, le PIB progressait de 1% sur un an, et les taux atteignaient 3,5%. Aujourd'hui, la croissance a diminué de moitié, les taux sont à 5,25 % et l'inflation reste élevée, à 6,7%, bien au-dessus des 4,3% atteints en zone euro et des 3,7% aux États-Unis. La BoE, comme les autres banques centrales, insistera sur e fait que les taux ne baisseront pas de sitôt. À l'heure actuelle, les marchés sont quasiment certains qu'il y aura au moins une, voire deux baisses l'année prochaine, et la banque centrale pourrait avoir à être ferme pour que le message passe. 5/LUSTRE DES CRYPTOS Le bitcoin a repris des couleurs ces derniers temps, soutenu par la possible autorisation par la Securities and Exchange Commission américaine d'un ETF adossé au bitcoin. La crypto-monnaie se négocie néanmoins toujours à la moitié de la valeur atteinte à son pic, en novembre 2021, à 69.000 dollars. Le procès pour fraude de Sam Bankman-Fried, dont la société de crypto-monnaies FTX s'est effondrée il y a un an, captive en parallèle les observateurs du secteur. (Graphiques de Pasit Kongkunakornkul, Sumanta Sen et Vineet Sachdev, compilés par Karin Strohecker, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)