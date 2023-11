Bourse : Les actions varient peu avant l'inflation américaine

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue pratiquement inchangé mardi et les Bourses européennes évoluent sur de faibles variations à mi-séance dans un contexte d'attentisme avant la publication des chiffres de l'inflation américaine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,08% pour le Dow Jones, de 0,10% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,25% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 prend 0,17% à 7.099,05 points vers 12h10 GMT. À Francfort, le Dax avance plus nettement, de 0,47%, grâce notamment aux "utilities". À Londres, le FTSE reflue de 0,41%, plombé par le compartiment de l'énergie, Rolls Royce et les données économiques. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,02%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro grappille 0,29% et le Stoxx 600 grignote 0,11%. Principal rendez-vous macroéconomique de la semaine, les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis seront connus à 13h30 GMT. Le consensus Reuters prévoit une décélération à 0,1% en octobre et 3,3% sur un an. L'indice core CPI, mesurant l'inflation de base, devrait en revanche rester inchangé à respectivement +0,3% d'un mois sur l'autre et à +4,1% en rythme annuel. Les investisseurs espèrent que ces statistiques fourniront des indications sur l'évolution des taux des la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que son président, Jerome Powell, a douché la semaine dernière l'espoir d'une baisse prochaine du coût du crédit. Sondée sur le même sujet, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré durant le week-end qu'aucune modification sur les taux en zone euro n'était à prévoir dans "les deux prochains trimestres". En Grande-Bretagne, la croissance des salaires a ralenti à 7,7% sur les trois mois à septembre en rythme annuel, mais reste proche de son niveau record, selon des données publiées par l'ONS, ce qui devrait maintenir la Banque d'Angleterre (BoE) sous pression dans sa lutte contre l'inflation. Les marchés continuent cependant de parier sur une première baisse des taux de la Fed d'ici le deuxième trimestre 2024, tandis que la baisse en zone euro est prévue d'ici mai 2024 et d'ici août 2024 pour la BoE. Dans le reste des indicateurs du jour, le moral des investisseurs en Allemagne, mesuré par l'indice ZEW, s'est redressé plus nettement que prévu depuis le début du mois, revenant ainsi pour la première fois en territoire positif depuis avril, avec un chiffre de 9,8 points. L'économie de la zone euro, elle, s'est bien contractée au troisième trimestre, de 0,1%, par rapport aux trois mois précédents, confirment les données d'Eurostat. VALEURS EN EUROPE Clariane (ex-Korian) dégringole de 14,11%, l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques ayant annoncé un plan pour lever 1,5 milliard d'euros dans un contexte de renforcement de sa structure financière face à d'importantes difficultés de financement. Rolls-Royce est dans le rouge (-0,20%), la compagnie aérienne Emirates ayant annoncé mardi qu'elle ne finaliserait pas à court terme une commande d'Airbus A350-1000 en raison d'un différend avec le motoriste britannique. Glencore avance de 3,15% à la faveur d'une prise de participation, via un consortium, dans la division charbon du groupe minier canadien Teck Resources, pour un montant de neuf milliards de dollars. L'indice des ressources de base prend 0,45%. Le groupe de services aux collectivités RWE gagne 2,15% après un bond de 82% de son bénéfice d'exploitation sur neuf mois. Delivery Hero prend 4,74% après le relèvement de ses perspectives annuelles. TAUX/CHANGES Les rendements obligataires en zone euro et aux Etats-Unis sont globalement stables avant l'inflation américaine. Le dix ans allemand perd environ un point de base, à 2,712 et son équivalent américain de même échéance abandonne un point, à 4,6241%. Sur le marché des changes, le dollar fait également du surplace (-0,05%) face à un panier de devises de référence. L'euro se traite à 1,072 dollar (+0,22%) et la livre sterling à 1,2289 dollar (+0,09%). PÉTROLE Le marché pétrolier est volatil, les investisseurs étant partagés entre les craintes sur l'économie et le relèvement par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de sa prévision de croissance de la demande mondiale de brut pour cette année et pour 2024. Vers 12h15 GMT, le Brent perd 0,23% à 82,33 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,18% à 78,12 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)