Bourse : Les actions sur la défensive avant des discussions sur la dette américaine

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse lundi et les Bourses européennes reculent à mi-séance, les marchés étant globalement sur la défensive dans l'attente de nouvelles informations sur les négociations sur le plafond de la dette américaine.À Paris, le CAC 40 abandonne 0,36% à 7.464,75 points vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax, qui a touché vendredi un record historique à 16.331,94 points, cède 0,34%. À Londres, le FTSE, soutenu par Standard Chartered (+2,65%) et l'opérateur télécoms BT (+1,55%), ne perd que 0,03%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 reflue de 0,12%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,34%. Le Stoxx 600 fléchit de 0,09%, limitant ses pertes grâce aux compartiments défensifs comme les télécoms (+0,27%) et les "utilities" (+0,14%). Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,05% pour le Dow Jones, de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,19% pour le Nasdaq après une clôture vendredi dans le rouge liée à l'annonce d'une "pause" dans les discussions destinées à éviter aux Etats-Unis un défaut de paiement début juin. Après un appel téléphonique dimanche, jugé productif, le chef de file des républicains, Kevin McCarthy, a cependant annoncé une reprise des négociations ce lundi avec le président démocrate, Joe Biden. "Il y a un risque persistant que les discussions se prolongent jusqu'à la dernière minute", notent toutefois les analystes de Saxo Bank. Les investisseurs sont par ailleurs dans l'attente des interventions prévues dans la semaine de plusieurs responsables de la Banque centrale européenne (BCE), de la publication mercredi du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine et de nouvelles données vendredi sur l'indice PCE des prix aux Etats-Unis. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Micron Technology reculait de 6% en avant-Bourse, la Chine ayant interdit au groupe de commercialiser ses puces à des opérateurs d'infrastructures clés. Qualcomm, Intel et Broadcom refluaient de 0,6% à 1%. Meta Platforms perdait 1,1% en avant-Bourse après avoir écopé d'une amende de 1,3 milliard de dollars pour avoir transféré des données personnelles des utilisateurs dans l'Union européenne vers les Etats-Unis. VALEURS EN EUROPE En Europe, les valeurs du compartiment des semi-conducteurs évoluent en ordre dispersé, Infineon Technologies cédant 0,49%, tandis que STMicroelectronics et ASM International prennent respectivement 0,53% et 0,69%. Selon les analystes d'Equita, même si la décision prise par la Chine est négative pour le secteur, le pays représentant entre 10% et 40% des ventes pour la plupart des entreprises, il est difficile d'en faire une généralité, certains produits n'étant pas concernés par cette interdiction. Novo Nordisk avance de 1,63% après une étude montrant que son nouveau traitement contre l'obésité réduit le risque de maladie cardiaque et stimule la perte de poids. Sartorius abandonne 3,8%, Morgan Stanley ayant retrogradé la valeur de "surpondérer" à "pondération en ligne" en raison d'inquiétudes sur les stocks du groupe et du financement de l'acquisition de Polyplus. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat grecs reculent lundi au lendemain de la victoire des conservateurs au premier tour des élections législatives, ce qui selon les investisseurs, devrait assurer la poursuite d'une politique de soutien à l'économie et la réduction de la dette publique. Le taux du dix ans grec chute à la mi-séance de 21 points de base, à 3,846%. Le rendement du Bund allemand, référence pour l'ensemble de la zone euro, est lui stable à 2,423%, tandis que le spread (écart) avec son équivalent grec a été ramené à 135 points de base, son plus bas niveau depuis novembre 2021. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans cède environ trois points de base, à 3,6688%, Jerome Powell s'étant montré vendredi moins "hawkish" que redouté. CHANGES Le dollar recule légèrement, de 0,07%, face à un panier de devises de référence dans l'attente de la reprise des négociations sur le plafond de la dette américaine. Jerome Powell, le président de la Fed, s'est par ailleurs déclaré vendredi favorable à une approche "réunion par réunion" en ce qui concerne les futures décisions de la banque centrale américaine. L'euro rebondit à 1,0816 dollar (+0,13%) après avoir touché vendredi un creux de sept semaines à 1,0760. La livre sterling s'affiche à 1,2456 dollar (+0,1%). PÉTROLE Les cours pétroliers sont à l'équilibre, les inquiétudes liées à la dette américaine étant compensées par l'espoir d'un rebond de la demande après l'avertissement de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur une pénurie imminente de brut au second semestre. Le Brent prend 0,21% à 75,74 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,1% à 71,62 dollars. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 33482,0 -14,00 -0,04% 0 S&P-500 4204,25 -0,50 -0,01% Nasdaq-100 13846,0 -12,00 -0,09% 0 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 33426,6 -109,28 -0,33% +0,84% 3 S&P-500 4191,98 -6,07 -0,14% +9,18% Nasdaq 12657,9 -30,94 -0,24% +20,94% 0 Nasdaq 100 13803,4 +12,86 +0,09% +26,18% 9 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1854,91 -2,28 -0,12% +10,52% Eurostoxx 50 4382,55 -12,75 -0,29% +15,52% CAC 40 7467,61 -24,35 -0,33% +15,35% Dax 30 16225,5 -49,88 -0,31% +16,53% 0 FTSE 7755,34 -1,53 -0,02% +4,07% SMI 11539,1 -32,03 -0,28% +7,55% 3 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : [WATCH/LFR] CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0816 1,0802 +0,13% +1,07% Dlr/Yen 138,18 137,95 +0,17% +5,39% Euro/Yen 149,47 149,03 +0,30% +6,55% Dlr/CHF 0,8954 0,8996 -0,47% -3,14% Euro/CHF 0,9687 0,9720 -0,34% -2,10% Stg/Dlr 1,2457 1,2444 +0,10% +2,98% Indice $ 103,114 103,198 -0,08% +7,22% 0 0 TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 134,260 +0,0200 0 Bund 10 ans 2,4330 +0,0090 Bund 2 ans 2,8020 +0,0230 OAT 10 ans 3,0100 +0,0040 +57,70 Treasury 10 ans 3,6765 -0,0150 Treasury 2 ans 4,2599 -0,0290 PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 71,62 71,55 +0,07 +0,10% +17,01% Brent 75,65 75,58 +0,07 +0,09% +14,57% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)