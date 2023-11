Bourse : Les actions sans direction claire avant l'emploi américain

Bourse : Les actions sans direction claire avant l'emploi américain













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé vendredi à l'ouverture et les principales Bourses européennes évoluent sans direction claire à mi-séance, les investisseurs tentant de digérer la récente baisse des rendements obligataires et les résultats contrastés des grandes entreprises, tout en se montrant prudents avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,01% pour le Dow Jones, une baisse de 0,04% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,23% pour le Nasdaq: À Paris, le CAC 40 fléchit de 0,11% à 7.052,79 points vers 12h25 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,17% et à Londres, le FTSE perd 0,13%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,05%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,04% et le Stoxx 600 prend 0,06%. La tendance positive est toujours portée par les anticipations d'une fin de l'actuel cycle de resserrement monétaire des grandes banques centrales, qui ont provoqué une forte baisse des rendements obligataires. Les gains sont toutefois limités par la prudence habituelle avant la publication du rapport sur l'emploi américain qui devrait montrer pour le mois d'octobre, selon le consensus Reuters, un ralentissement des créations de postes à 180.000, un taux de chômage stable à 3,8% mais une accélération du salaire horaire moyen de 0,3% sur un mois. Les investisseurs attendent également les indices ISM mensuels de l'activité des services aux Etats-Unis alors qu'au Royaume-Uni, l'activité dans le secteur s'est encore contracté en octobre. En zone euro, le taux de chômage a, contre toute attente, légèrement augmenté en septembre sur un mois, à 6,5% de la population active, signe que la politique restrictive de la Banque centrale européenne (BCE) pèse sur l'emploi. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Apple a annoncé jeudi anticiper des ventes inférieures aux attentes pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année en dépit de résultats meilleurs qu'attendu au troisième trimestre. L'action recule de 3,1% en avant-Bourse. VALEURS EN EUROPE Des publications trimestrielles animent également les échanges sur le Stoxx 600, avec notamment à Paris Axa qui cède 1,73%, l'assureur ayant publié un chiffre d'affaires sur neuf mois sans grande surprise. Société générale, en revanche, prend 0,85% malgré des revenus inférieurs aux attentes au troisième trimestre, la banque profitant d'un contexte favorable aux valeurs cycliques. Atos grimpe de nouveau, de 4,22%, Onepoint étant de plus en plus perçu comme un chevalier blanc à même sauver le groupe de services informatiques après de nouvelles déclarations de son patron dans la presse. A Francfort, BMW gagne 2,95% à la faveur d'une hausse de ses marges. Le danois Maersk chute pour sa part de 16,85% après avoir averti sur sa prévision de bénéfice annuel et annoncé 10.000 suppressions d'emplois. TAUX/CHANGE Le rendement des Treasuries à dix ans recule de d'environ quatre points de base, à 4,6325% et celui du Bund allemand de même échaénce est stable. Le dollar cède 0,23% face à un panier de devises de référence après avoir perdu 0,7% la veille. PÉTROLE Les cours du pétrole continuent de profiter du regain d'appétit pour le risque: le baril de Brent gagne 0,53% à 87,31 dollars et celui du brut léger américain (WTI) progresse de 0,76% à 83,09 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)