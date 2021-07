BOURSE-Les actions repartent à la baisse, le CAC plombé par Atos

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en baisse lundi dans les premiers échanges, face aux incertitudes sur la reprise, alors que se profile dans la semaine de multiples indicateurs majeurs et les premiers résultats d'entreprises américaines.

À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,65% à 6.486,76 points à 08h00 GMT, pénalisé par la lourde perte de Atos après un avertissement sur ses résultats de 2021.

À Francfort, le Dax lâche 0,25% et à Londres, le FTSE abandonne 0,65%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,42%, le FTSEurofirst 300 de 0,31% et le Stoxx 600 de 0,27%.

Une majorité de secteur européens sont en baisse, en particulier les valeurs cycliques: l'indice Stoxx des ressoures de base perd 1,47%, l'automobile 0,79% et le transport et le tourisme 1,16%.

Les doutes sur le rythme de la reprise et le repli des rendements obligataires font reculer les valeurs bancaires, dont l'indice cède 1,32%.

Plus forte baisse du Stoxx 600, Atos chute de 14,90% après avoir revisé à la baisse ses objectifs annuels, s'attendant désormais à un chiffre d'affaires stable et non plus en hausse de 3,5% à 4,0% notamment.

En hausse, JCDecaux bondit de 6,17% à la faveur d'un changement de conseil de J.P. Morgan à "surpondérer", les analystes estimant que le numéro un mondial de la communication extérieure devrait bénéficier du rebond attendu du trafic aérien au second semestre et en 2022, en particulier en Asie.

Reportage Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame