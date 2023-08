Bourse : Les actions montent en attendant l'inflation américaine

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - L'Europe boursière monte jeudi et Wall Street est attendue dans le vert avant la publication des chiffres mensuels de l'inflation américaine tandis que la progression des valeurs du luxe apportent un coup de pouce supplémentaire au marché parisien. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une progression de 0,49% pour le Dow Jones, de 0,47% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,59% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,81% à 7.381,69 vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,45% et à Londres, le FTSE (+0,05%) est stable alors que les poids lourds HSBC (-1,16%) et Rio Tinto (-2,95%) se traitent ex-dividende. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,49%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,83% et le Stoxx 600 s'octroie 0,41%. Le prochain test du regain de confiance des investisseurs est fixé à 12h30 GMT avec la publication des statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient montrer une légère accélération de l'inflation à 3,3% sur un an selon le consensus Reuters. L'inflation sous-jacente devrait se maintenir en hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre et de 4,8% en rythme annuel. "Oui, l'indice des prix global augmentera, mais en raison d'effets de base, donc la Réserve fédérale ne s'en préoccupera pas et l'inflation de base va probablement baisser vers l'objectif, donc tout ira bien", prédit Jane Foley, responsable de stratégie chez Rabobank. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Le groupe de luxe Capri, propriétaire des marques Versace et Michael Kors, grimpait de 59% en avant-Bourse après l'annonce de son rachat par Tapestry pour 8,5 milliards de dollars. L'action Disney montait de 2% avant l'ouverture américaine alors que la prévision de bénéfice du groupe de divertissement pour le troisième trimestre est au-dessus des attentes. VALEURS EN EUROPE Les trois géants du luxe français Kering, LVMH et Hermès s'adjugent de 1,74% à 2,30%, la Chine ayant décidé de lever l'interdiction des voyages en groupe à destination de plusieurs pays, dont les Etats-Unis et le Japon. Les entreprises tournées vers le tourisme profitent aussi de cette annonce, la compagnie aérienne Air France-KLM gagnant ainsi près de 2%. Le secteur européen de l'assurance affiche la plus forte progression avec un gain de 1,97% pour son indice Stoxx. Allianz gagne 3,08% et prend la tête du Dax après avoir fait état d'un bénéfice d'exploitation semestriel supérieur aux attentes. Dans son sillage, Axa prend 2,22% à Paris. Siemens chute de 5,98% après que le bénéfice trimestriel du groupe d'ingénierie allemand n'a pas atteint les objectifs du marché. TAUX/CHANGES Le rendement des Treasuries à dix ans, à 4,0031%, varie peu dans l'attente des statistiques d'inflation. Il a légèrement reculé la veille en réaction à la solide demande pour l'adjudication du Trésor: celle à dix ans a été sursouscrite 2,56 fois, le ratio le plus élevé depuis février. Le dollar baisse de 0,37% face à un panier de devises de référence et l'euro en profite pour continuer de monter, à plus de 1,1 dollar. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent légèrement après avoir atteint la veille des pics de plusieurs mois sous l'effet conjugué des nouvelles baisses de production annoncées par l'Arabie saoudite et la Russie, et la guerre en Ukraine. Le Brent cède 0,29% à 87,3 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,52% à 83,96 dollars. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)