Bourse : Les actions hésitent, suspense sur la dette américaine

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente en début de séance lundi, les investisseurs restant dans l'attente de développements dans le dossier du relèvement de la dette américaine. À Paris, le CAC 40 perd 0,24% à 7.473,98 points à 07h22 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,14% et à Francfort, le Dax recule de 0,25%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,29% tandis que le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 sont quasiment inchangés. Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, se rencontreront dans la journée pour poursuivre les discussions sur le plafond de la dette, moins de deux semaines avant la date fatidique à laquelle les Etats-Unis pourraient se retrouver en défaut de paiement, à savoir le 1er juin selon le Trésor. Vendredi, des informations selon lesquelles les négociations étaient à nouveau dans l'impasse ont ébranlé Wall Street, même si le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de tellement augmenter les taux d'intérêt américains vu le resserrement des conditions de crédit avec la crise bancaire. Jerome Powell a également souligné qu'après une année de hausses rapides, les membres du Comité pouvaient se permettre de faire des "évaluations prudentes" de l'impact du resserrement monétaire sur les perspectives économiques, une approche perçue comme "dovish" par les marchés. Les contrats à terme suggèrent à 86% la probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion en juin et une baisse de 50 points de base d'ici la fin de l'année. Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat grecs reculent après le premier tour des législatives qui donne le parti conservateur au pouvoir largement en tête, mais sans atteindre le seuil lui permettant de former un nouveau gouvernement à lui seul. "Les investisseurs recherchent avant tout la stabilité politique et ils accueilleront favorablement le maintien du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis au gouvernement", a déclaré Wolfango Piccoli chez Teneo, ajoutant qu'"il est clairement favorable au marché". (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)