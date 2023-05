Bourse : Les actions freinées par la prudence sur la dette américaine

Bourse : Les actions freinées par la prudence sur la dette américaine













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé lundi en légère baisse, tandis que Wall Street évoluait sur de faibles variations à mi-séance, le sentiment du marché étant plombé par l'enlisement des négociations sur le plafond de la dette américaine, la crainte de nouvelles tensions entre Washington et Pékin avec l'interdiction de Micron en Chine et l'attente autour des taux d'intérêt de la Fed le mois prochain. À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 0,18% à 7.478,16 points. A contre-courant des autres places européennes, le Footsie britannique a pris 0,18%, grâce notamment aux valeurs financières comme Standard Chartered (+3,02%). Le Dax allemand, qui a inscrit vendredi un record à 16.331,94 points, a reculé de 0,32%. L'indice EuroStoxx 50 a reflué de 0,22%, le FTSEurofirst 300 de 0,03%. Le Stoxx 600 a grappillé 0,01%. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,29%, tandis que le Standard & Poor's 500 prend 0,12% et le Nasdaq 0,47%. Le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des réprésentants, le républicain Kevin McCarthy, doivent se rencontrer à 21h30 GMT à la Maison blanche pour de nouvelles discussions sur le plafond de la dette alors que l'échéance du 1er juin approche à grands pas. Alors que le Trésor a mis en garde contre un défaut de paiement, Joe Biden et Kevin McCarthy ont souligné dimanche avoir eu un échange téléphonique positif sur ce dossier. Concernant les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, Pékin a décidé dimanche d'interdire aux opérateurs nationaux d'infrastructures clé de travailler avec le fabricant américain de semi-conducteurs Micron Technology. Cette décision pourrait selon les analystes avoir un impact sur un éventail de secteurs allant des télécoms aux transports en passant par les finances. En attendant la publication vendredi de l'indice PCE des prix aux Etats-Unis, mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale (Fed), plusieurs responsables de la banque centrale américaine doivent s'exprimer cette semaine. James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a estimé lundi que les taux pourraient encore augmenter de 50 points de base cette année, tandis que son homologue de l'antenne de Minneapolis, Neel Kashkari, a jugé qu'ils pourraient dépasser les 6% au regard de l'inflation persistante dans les services. Le taux des "fed funds" est actuellement de 5,00-5,25% et les marchés tablent sur une pause en juin. A WALL STREET L'action Micron abandonne 2,75%, entraînant dans son sillage Qualcomm et Broadcom qui refluent respectivement de 0,80% et de 0,98%. Meta Platforms gagne 1,75% malgré une amende de 1,3 milliard de dollars infligée par les autorités européennes pour le traitement des données personnelles des utilisateurs, tandis qu'Apple (-0,50%) est pénalisé par l'abaissement de la recommandation de Loop Capital à "conserver". VALEURS EN EUROPE En Europe, les variations sur les grands secteurs de la cote ont également été faibles, la meilleure performance revenant au transport et aux loisirs (+0,63%), tandis que les ressources de base (-0,38%) ont accusé la plus forte baisse. Dans les valeurs individuelles, Novo Nordisk a avancé de 2,59% après une étude montrant que son nouveau traitement contre l'obésité réduisait le risque de maladie cardiaque et stimulait la perte de poids. CHANGES Le dollar s'apprécie de 0,1% face à un panier de devises de référence, porté par les commentaires jugés restrictifs de plusieurs responsables de la Fed. L'euro est pratiquement stable à 1,0812 dollar (+0,09%) après avoir touché vendredi un creux de sept semaines à 1,0760. La livre sterling s'affiche à 1,2426 dollar (-0,14%). TAUX Les rendements des emprunts d'Etat grecs à dix ans ont été très volatils lundi, évoluant dans une fourchette de 3,836% à 4,016% au gré des derniers développements liés aux élections législatives. Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, dont le parti conservateur a remporté dimanche une large victoire mais sans majorité absolue, a déclaré refuser de former un gouvernement de coalition et souhaiter la tenue de nouvelles élections le 25 juin prochain. Le rendement du Bund allemand, référence pour l'ensemble de la zone euro, a lui fini en hausse de trois points de base, à 2,458%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans avance également de trois points de base, à 3,7187%. PÉTROLE Les cours pétroliers progressent légèrement, l'espoir d'un rebond de la demande de brut au second semestre l'emportant sur les inquiétudes liées à la dette américaine: le Brent avance de 0,54% à 75,99 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,52% à 71,92 dollars. (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)