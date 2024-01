Bourse : Les actions européennes terminent en hausse, portées par le luxe et la tech

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, soutenues par un compte-rendu de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) moins restrictif qu'anticipé et par de bons résultats trimestriels. À Paris, le CAC 40 a gagné 1,13% à 7.401,35 points, tandis que le Dax allemand se hissait de 0,83% et le Footsie britannique de 0,17%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 1,08%, contre 0,54% pour le FTSEurofirst 300 et 0,57% pour le Stoxx 600. Les marchés ont rebondi après leur chute de mercredi, les investisseurs s'étant repositionnés pour des baisses de taux moins importantes que prévu plus tôt cette année. La publication jeudi du compte-rendu de la dernière réunion de la BCE a également contribué à la bonne performance des actifs risqués, ces "minutes" montrant que les responsables de politique monétaire européens reconnaissent l'incertitude de la trajectoire de l'inflation en zone euro - même si une baisse à court terme demeure exclue. Ajoutant à l'optimisme des investisseurs, les valeurs du luxe et de la technologie ont profité respectivement des bons résultats de Richemont et TSMC. Le prochain rendez-vous d'importance pour les marchés sera la réunion de politique monétaire de la BCE, le 25 janvier. La banque centrale devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels, mais les investisseurs seront attentifs aux déclarations de sa présidente, Christine Lagarde, qui y évoquera les perspectives de taux et de croissance en zone euro. VALEURS Le luxe a bondi de 3,38% et a soutenu les indices européens, après que Richemont (+10,39%) a fait état jeudi d'une hausse de 4% de ses ventes pour son troisième trimestre. LVMH s'est octroyé 2,47%, Hermès 1,76% et Kering 2,17% dans le sillage du groupe suisse. Le secteur technologique a profité des bons résultats de TSMC et a progressé de 2,88%. STMicroelectronics a avancé de 3,70%, ASML de 4,06% et Infineon de 4,81%. Carmat a perdu 13,83% après avoir annoncé mercredi lancer une augmentation de capital. Le groupe de paris en ligne Flutter a avancé de 15,34%, en tête du Stoxx 600, après avoir fait état d'une hausse de 15% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Watches of Switzerland a chuté de 36,73% après avoir abaissé ses perspectives de chiffre d'affaires et de marges sur l'année. A WALL STREET Wall Street s'affiche hésitante à l'heure de la clôture en Europe, les valeurs de la technologie profitant des bons résultats de TSMC, alors que les investisseurs s'inquiètent de la robustesse de l'économie américaine. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,05% pour le Dow Jones, contre une hausse de 0,49% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,07% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements longs ont clôturé en hausse modérée, les marchés digérant une salve de données et de commentaires ces derniers jours. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans prenait 1,7 pb à 4,1209%, contre un recul de 1 pb pour le taux à deux ans, à 4,344%. Le rendement du dix ans allemand a progressé de 3,5 pb à 2,308%, tandis que celui du taux à deux ans a stagné à 2,684%. CHANGES L'euro recule sous la pression du dollar, le billet vert profitant de bonnes données. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,17% à 1,0862 dollar. La livre sterling se renforce de 0,09% à 1,2684 dollar. PÉTROLE Le brut progresse, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et l'Opep anticipant une croissance robuste de la demande en 2024. Le Brent progresse de 1,07% à 78,71 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) augmente de 1,61% à 73,73 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron)