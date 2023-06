Bourse : Les actions en repli avant une nouvelle audition de Powell

Bourse : Les actions en repli avant une nouvelle audition de Powell













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse jeudi et les Bourses européennes sont également orientées dans le rouge à mi-parcours dans une séance une nouvelle fois dominée par les interrogations sur les politiques monétaires des grandes banques centrales. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,25% pour le Dow Jones, de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,44% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 1,36% à 7.162,18 points vers 10h50 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,76% et à Londres, le FTSE abandonne 0,83%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 fléchit de 0,97%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,17% et le Stoxx 600 de 1,01%. S'exprimant devant la Chambre des représentants aux Etats-Unis, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed), a déclaré mercredi que la banque centrale devra poursuivre son combat contre l'inflation. "Nous sommes très loin de notre objectif d'inflation et restons focalisés sur le retour à l'objectif de 2%", a-t-il dit devant la commission des Services financiers de cette Chambre, alors qu'il doit de nouveau s'exprimer ce jeudi à 14h00 GMT, cette fois-ci devant le Sénat. Un discours de trois autres responsables de la Fed est par ailleurs prévu dans la journée. Les marchés financiers continuent cependant, pour le moment, d'anticiper une seule hausse taux des fonds fédéraux pour le reste de l'année, de 25 points de base en juillet, dans une fourchette de 5,25%-5,5%, selon le baromètre Fedwatch de CME Group. Les projections de la Fed sont de deux hausses de taux supplémentaires. En Europe, la Banque d'Angleterre (BoE) doit rendre à 11h00 GMT ses décisions de politique monétaire et une renchérissement du coût du crédit de 25 points de base est attendue au lendemain de la publication des chiffres de l'inflation britannique ressortis en mai à 8,7% sur un an, un rythme inchangé par rapport à avril. Plus tôt dans la journée, la Banque nationale suisse (BNS) a relevé son taux directeur d'un quart de point, à 1,75%, et laissé la porte ouverte à de futures hausses. La banque centrale de Norvège, la Norges Bank, a également relevé son principal taux directeur d'un demi-point, à 3,75%, et indiqué, elle aussi, envisager une autre hausse en août. Concernant la zone euro, plusieurs responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont souligné mercredi que l'inflation dans le bloc était tenace et pourrait nécessiter une période prolongée de taux d'intérêt élevés pour être contenue. VALEURS EN EUROPE Tous les grands compartiments de la cote européenne sont dans le rouge, l'automobile (-1,8%) accusant la plus forte baisse, victime en partie de prises de bénéfice au lendemain de sa nette embellie après la publication des chiffres des immatriculations en Europe. Le secteur des nouvelles technologies, en repli de 1,8%, souffre de la remontée des taux d'intérêt. Dans les valeurs individuelles, à Paris, l'opérateur de satellites SES gagne 4,81% après l'arrêt des discussions avec Intelsat sur une éventuelle fusion. Ailleurs en Europe, Ocado s'envole de 29,62% sur des rumeurs de rachat, tandis qu'Electrolux perd 3,67% après des informations selon lesquelles Midea a décidé de renoncer au rachat du groupe suédois d'électroménagers. CHANGES Le dollar est stable (-0,07%) face aux autres grandes devises, dont l'euro qui s'affiche à 1,1004. Le franc suisse est quasiment inchangé, à 0,8932 face au dollar, après les décisions de la BNS. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans s'affiche en hausse d'environ quatre points de base, à 2,465% Celui du dix ans américain se traite à 3,7577%, en hausse d'environ quatre points également. PÉTROLE Les cours pétroliers fléchissent en raison des craintes sur la demande: le Brent abandonne 1,74% à 75,78 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,75% à 71,26 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou)