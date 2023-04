Bourse : Les actions en hausse prudente avant le PIB américain

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert jeudi avant la publication du produit intérieur brut américain au premier trimestre et les principales Bourses européennes, hormis Londres, sont également orientées en hausse prudente à mi-séance après de solides résultats d'entreprises dans les banques, la consommation et l'industrie, ce qui atténue les craintes d'une récession. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,47% pour le Dow Jones, de 0,64% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,07% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,43% à 7.498,7 vers 12h15 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,16%. A Londres, le FTSE reflue cependant de 0,05%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,25%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,31% et le Stoxx 600 de 0,24%. En attendant la publication à 12h30 GMT du PIB américain, première donnée macroéconomique clé avant les réunions la semaine prochaine de la Réserve fédérale (Fed) et de la Banque centrale europénne (BCE), les investisseurs se concentrent sur une nouvelle pluie de résultats d'entreprises. Le consensus Reuters prévoit une croissance de 2% en rythme annualisé après un gain de 2,6% le trimestre précédent. "La saison des résultats aux Etats-Unis est un moteur important. Certains des grands noms de la technologie ont fourni des résultats meilleurs que prévu", note Richard Flax, directeur des investissements chez Moneyfarm. "Nous examinons les chiffres sur les bénéfices et ils ne sont vraiment pas mauvais", souligne pour sa part Michael Hewson, analyste chez CMC Markets, faisant référence notamment aux publications d'Unilever et Barclays. VALEURS EN EUROPE Le secteur bancaire européen, qui a souffert dans les précédentes séances de la défiance autour de First Republic Bank, rebondit de 1,06%. Il est notamment soutenu par Deutsche Bank (+3,1%) qui a fait état jeudi d'une hausse de 9% de son bénéfice au premier trimestre, un résultat meilleur que prévu. Barclays a également affiché au premier trimestre un un bénéfice supérieur aux attentes et prend 4,09%. Dans la consommation, Unilever avance de 1,73% après des ventes meilleures que prévu au premier trimestre, tandis que dans l'industrie (1,38%), en tête du Stoxx 600, Michelin prend 1,17%, Schneider Electric 2,67% et Air Liquide 0,57% après leurs publications trimestrielles. Coté résultats jugés décevants, Sanofi abandonne 1,01%, Universal Music Group 3,81% et TotalEnergies 2,16%. Outre les publications financières, la séance est animée par l'offre de rachat de Deutsche Börse (-6,52%) sur le groupe danois de logiciels SimCorp (+38,28%) pour 3,9 milliards d'euros. Meta Platforms grimpait de 10,7% en avant-Bourse après avoir fait état mercredi de ventes trimestrielles en hausse pour la première fois depuis près d'un an et d'une prévision de chiffre d'affaires sur la période avril-juin supérieure aux attentes. Le titre a pris depuis le début de l'année 74%, deuxième meilleure performance du S&P-500 derrière Nvidia Corp. Caterpillar gagnait 3,2% en avant-Bourse après la publication jeudi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street dans un contexte d'augmentation des dépenses d'infrastructure aux Etats-Unis. CHANGES Le dollar est stable (-0,03%) jeudi face à un panier de devises de référence avant les données sur le PIB américain. L'euro, en hausse de 0,02% à 1,1042 dollar, a frôlé le sommet d'un an face au billet vert touché mercredi à 1,1096 dollar. Les cambistes tablent sur une poursuite du resserrement monétaire de la BCE alors que celui de la Fed est jugé proche de la fin. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, avance de 2,5 points de base à 2,404% et celui des bons du Trésor américain de même échéance à 3,4504% (+2,6 points), une hausse des taux d'au moins 25 points de base étant attendue le mois prochain aux Etats-Unis et en zone euro. PÉTROLE Les cours pétroliers, qui ont chuté de près de 4% mercredi en raison des interrogations sur l'économie américaine, rebondissent légèrement jeudi: le Brent gagne 0,32% à 77,94 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,27% à 74,50 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)