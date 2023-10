Bourse : Les actions dans le vert avant le rapport sur l'emploi américain

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse vendredi à l'ouverture et les Bourses européennes sont également dans le vert à mi-séance avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,23% pour le Dow Jones, de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,14% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 poursuit son rebond, prenant 0,75% à 7.050,88 points vers 11h30 GMT, grâce notamment aux valeurs de la finance, dont l'indice progresse de 1,77% sur fond d'anticipations de nouvelles hausses des taux d'intérêt. À Francfort, le Dax repart à la hausse au lendemain de son repli, gagnant 0,81%. A Londres, le FTSE avance de 0,37%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,65% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,89%. Le Stoxx 600, qui a touché dans la semaine un creux de six mois en raison d'un bond des rendements obligataires en Europe et aux Etats-Unis, prend 0,70%. Sur l'ensemble de la semaine le CAC 40 accuse néanmoins à ce stade un repli de 1,21% et le Stoxx 600 une baisse de 1,31%. Principal indicateur de la semaine, le rapport sur l'emploi du département américain du Travail sera publié à 12h30 GMT. Le consensus Reuters prévoit un ralentissement des créations de postes à 170.000, une légère décrue du taux de chômage à 3,7% mais une accélération de la croissance du salaire horaire moyen à 0,3% sur un mois. Malgré une hausse accélérée des taux aux Etats-Unis, le marché du travail contre toute attente continue de faire preuve de résilience, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale américaine (Fed) à maintenir une politique restrictive plus longtemps que prévu, expliquent les analystes. Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, estime que même avec un taux de chômage à 3,7%, le marché pourrait considérer que l'économie résiste toujours et que les taux vont rester élevés. "À moins que les chiffres de l'emploi ne surprennent à la baisse, je pense que le marché du travail continue d'être solide", renchérit Michele Morganti, stratège actions chez Generali Investments. Pour le moment, les traders continuent de tabler sur un statu quo sur les taux de la Fed pour les réunions de novembre et de décembre avec des probabilités respectives de 82% et 64%, selon le baromètre FedWatch de CME. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Tesla recule de 1,5% en avant-Bourse après avoir abaissé les tarifs de ses Model 3 et Y aux Etats-Unis, quelques jours après avoir raté le consensus sur ses livraisons du troisième trimestre. Exxonmobil cède 1,5% en avant-Bourse et Pioneer Natural Resources bondit de 10,4%, les deux groupes étant en discussions avancées en vue d'une fusion, selon des sources. Levi Strauss & Co abandonne 5,3% dans les transactions hors séance après une révision à la baisse de ses prévisions annuelles. VALEURS EN EUROPE Aviva bondit de 7,64% à la suite d'une information du Times selon laquelle l'assureur britannique pourrait être racheté par un groupe étranger. Philips plonge de 6,91%, la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, ayant jugé insatisfaisante la procédure de rappel des appareils respiratoires du groupe. A Paris, Alstom ne se remet pas de sa dégringolade de la veille, liée à l'abaissement de sa prévision de cash-flow libre. Le groupe abandonne encore 3,73%, tandis que les valeurs de la finance comme BNP Paribas (+1,39%) ou Société générale (+1,70%) sont recherchées. Sur le plan sectoriel, la consommation non cyclique (-1,27%) figure parmi les rares indices du Stoxx 600 dans le rouge, aux côtés des compartiments défensifs comme les "utilities" (services aux collectivités). Nestle et Unilever cèdent respectivement 2,6% et 1,77% alors que certains traders soulignent les risques liés à la modification des habitudes de consommation alimentaire en raison de l'utilisation de médicaments anti-obésité comme le Wegovy. TAUX Les rendements obligataires restent élevés malgré un rebond des marchés actions, celui du Bund allemand à dix ans prend deux points de base, à 2,902%. Il est cependant sous la barre des 3% franchie mercredi, qui l'avait porté à un sommet de 12 ans. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries de même échéance avance d'environ trois points de base, à 4,7464%, proche d'un sommet de 16 ans. CHANGES Le dollar fait du surplace (+0,02%) face à un panier de devises de référence avant le rapport sur l'emploi américain. L'euro est stable vendredi (+0,03%) face au dollar, à 1,0551, mais s'achemine vers une douzième semaine de baisse contre le billet vert, la plus longue série en ce sens depuis la mise en circulation de la monnaie unique européenne en 1999. PÉTROLE Le marché pétrolier est stable mais se dirige vers une baisse sur l'ensemble de la semaine en raison des craintes sur la demande: le Brent grappille 0,07% à 84,13 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,1% à 82,39 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)