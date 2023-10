Bourse : Les actions dans le vert après une pluie d'indicateurs et de résultats

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mardi à l'ouverture et les Bourses européennes poursuivent leur rebond à mi-séance après la publication de nombreux indicateurs économiques et de résultats de grandes entreprises tandis que les investisseurs gardent un oeil sur les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit pour deux jours. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,02% pour le Dow Jones, de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,05% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 1,06% à 6.897,19 points vers 11h50 GMT. À Francfort, le Dax s'octroie 0,62% et à Londres, le FTSE progresse de 0,45%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,67%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1% et le Stoxx 600 de 0,73%. Parmi les nombreux indicateurs du jour, les données préliminaires publiées par Eurostat montrent que le ralentissement de l'inflation en zone euro s'est accentué en octobre à 2,9% sur un an, sous l'effet d'une forte baisse des prix de l'énergie. Cette statistique pourrait conforter la Banque centrale européenne (BCE), qui a opté la semaine dernière pour une pause dans son resserrement monétaire, que les taux sont désormais à un niveau suffisamment restrictif. D'autant que parallèlement le PIB de la zone euro a enregistré au troisième trimestre une contraction inattendue de 0,1% par rapport aux trois mois précédents. Aux Etats-Unis, le comité de politique monétaire de la Fed se réunit ce mardi pour deux jours et devrait lui aussi opter pour un statu quo sur les taux, selon les prévisions des économistes. Le marché sera cependant attentif aux propos de Jerome Powell, le président de la Fed, sur une éventuelle première baisse des taux. Au Japon, la Banque du Japon (BoJ) a de nouveau modifié mardi sa politique de contrôle de la courbe des taux, une étape supplémentaire, certes timide, vers la fin de son soutien monétaire ultra-accommodant. Outre la politique monétaire, les investisseurs doivent également digérer une pluie de résultats d'entreprises en Europe et aux Etats-Unis. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Caterpillar, considéré comme un baromètre fiable de l'économie, perd 4% après ses résultats trimestriels, tandis que Pfizer recule de 0,5% après avoir sa première perte trimestrielle depuis 2019. Pinterest bondit de 15,9% en avant-Bourse à la faveur de résultats supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre dans un contexte de redressement du marché publicitaire. VALEURS EN EUROPE A Paris, Thales cède 2,33%, pénalisé par des prises de commandes jugées décevantes au troisième trimestre en dépit d'une hausse de son chiffre d'affaires sur la période, tandis que Bouygues, qui a affiché un résultat opérationnel courant plus solide que prévu sur neuf mois, prend 4,77%. A Francfort, BASF bondit de 4,87% après l'annonce d'un programme de réductions supplémentaires de coûts, tandis qu'Uniper grimpe de 6,45% après avoir fait état d'un bénéfice net sur neuf mois. A Londres, BP plonge de 4,55%, le bénéfice trimestriel du groupe pétrolier ayant déçu en raison notamment de la faiblesse des résultats dans le gaz et d'une dépréciation d'une grande partie d'un projet de parc éolien aux Etats-Unis. Sur le plan sectoriel, l'énergie reflue de 1% et l'immobilier progresse de 2,39% à la faveur notamment de la baisse des rendements obligataires. TAUX Les rendements obligataires en zone euro reculent nettement après les chiffres de l'inflation dans le bloc: celui du Bund allemand à dix ans cède plus de sept points de base, à 2,773%. Les rendements souverains aux Etats-Unis sont également en repli, le dix ans perdant environ quatre points de base, à 4,8498%. Le rendement des emprunts d'Etat japonais à dix ans, de son côté, a pris six points de base, à 0,951%, à son plus haut niveau en dix ans. CHANGES Le yen abandonne 1,22% face au billet vert, à 150,92 yens pour un dollar, la Banque du Japon ayant maintenu sa politique ultra-accommodante en dépit d'un assouplissement du contrôle de la courbe des taux. Le dollar progresse de 0,11% face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui avance de 0,13% à 1,0627 dollar. La livre sterling est pratiquement inchangée (-0,06%) à 1,2161 dollar, à deux jours de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE). PÉTROLE Les cours pétroliers repartent à la hausse, mais les gains sont limités par la faiblesse des statistiques économiques chinoises: le baril de Brent avance de 0,59% à 87,97 dollars et celui du brut léger américain (WTI) de 0,74% à 82,92 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)