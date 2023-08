Bourse : Les actions dans le rouge, l'activité manufacturière déçoit...

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi avant la publication d'un indicateur de conjoncture, tandis que les Bourses européennes sont également orientées dans le rouge à mi-séance après des indices PMI manufacturiers en Europe et en Chine jugés décevants. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,13% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,49% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 cède 0,84% à 7.434,86 points vers 11h50 GMT. À Francfort, le Dax reflue de 0,92% et à Londres, le FTSE abandonne 0,20%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,61%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,97% et le Stoxx 600 0,64%. Le marché attend à 14h00 GMT l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis pour le mois de juillet qui devrait fournir plus d'informations sur l'évolution de la conjoncture américaine. "Depuis la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis, ressorties en dessous des attentes en juin, le marché espère de plus en plus que l'hypothèse d'un atterrissage en douceur de l'économie se confirmera", explique Jane Foley, responsable de la stratégie changes chez Rabobank. En Chine, l'activité manufacturière s'est contractée contre toute attente avec un indice à 49,2 en juillet après 50,5 le mois précédent, selon les données du cabinet Caixin. En zone euro, les données publiées mardi ont confirmé que le ralentissement dans le secteur manufacturier s'était aggravé le mois dernier avec un indice à 42,7, tandis qu'en Grande-Bretagne elle a chuté à 45,3, le niveau le plus bas depuis mai 2020. Ces statistiques maroéconomiques tempèrent l'appétit pour le risque alors que parallèlement la saison des résultats d'entreprises se poursuit avec notamment l'entrée en lice d'Amazon et d'Apple. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Caterpillar, considéré comme un baromètre fiable de l'économie, a averti mardi d'une baisse des ventes et de sa marge au troisième trimestre, tandis que Pfizer a raté les attentes au deuxième trimestre avec la baisse des ventes liées au COVID-19. Western Digital reculait de 2% dans les transactions hors séance après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. VALEURS EN EUROPE A Francfort, les constructeurs automobiles Mercedes Benz et BMW, qui abandonnent respectivement 2,38% et 5,63% pèsent sur le Dax après l'actualisation des prévisions annuelles de ce dernier. A Paris, Atos gagne 4,74%, le groupe ayant annoncé être en négociations exclusives pour céder Tech Foundations au fonds d'investissement EP Equity Investment, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. A Londres, HSBC avance de 1,19% à la faveur du relèvement de son objectif de rentabilité, tandis que BP (+1,80) est porté par l'annonce d'une hausse de 10% du dividende versé aux actionnaires. TAUX Les rendements obligataires sont globalement stables pour démarrer le mois, faisant fi des derniers indicateurs macroéoconomiques: celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, s'affiche à 2,485%, tandis que son équivalent américain avance de deux points de base, à 3,9869. CHANGES L'aversion au risque profite au dollar qui prend 0,35%, à un nouveau sommet de trois semaines, face à un panier de devises de référence L'euro se négocie à 1,0977 dollar (-0,15%) La livre sterling, qui a gagné 1,1% sur l'ensemble du mois de juillet, reflue de 0,44% à l'approche de la réunion jeudi de la Banque d'Angleterre (BoE), les cambistes étant partagés sur une hausse de 25 ou de 50 points de base des taux de la banque centrale. Le dollar australien cède 1,32% à 0,663 dollar américain après le statu quo sur les taux décidée par la banque centrale d'Australie (RBA). PÉTROLE Le marché pétrolier est victime de prise de bénéfice après le rallye observé en juillet: le Brent abandonne 0,32% à 85,16 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonnant 0,44% à 81,44 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 08h30 10h30 Indice PMI S&P Global juillet 45,0 45,0* manufacturier définitif USA 14h00 16h00 Indice ISM juillet 46,8 46,0 manufacturier LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)