Bourse : Légère hausse en vue en Europe avant l'inflation américaine

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi, mais sans grande conviction, pour une séance pauvre en indicateurs où les investisseurs devraient avoir surtout le regard tourné vers les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, prévus mardi, alors que les publications d'entreprises se poursuivent. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,49% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,32% et le FTSE 100 à Londres 0,23%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,38%. En l'absence d'indicateurs majeurs pour ce lundi, l'attentisme devrait dominer alors que des banquiers centraux en Europe et aux Etats-Unis ont par ailleurs appelé la semaine dernière à la prudence sur une éventuelle baisse des taux directeurs. Au moins sept responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) doivent s'exprimer à nouveau cette semaine. L'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de janvier sera publié mardi et le consensus Reuters prévoit un chiffre inchangé en rythme mensuel (+0,3%) et une décélération sur une base annuelle (+3,8%). Le lendemain, ce sera au tour du Royaume-Uni d'annoncer ses chiffres avec un CPI prévu en contraction de 0,3% sur un mois, mais en hausse de 4,2% sur un an. Les données mensuelles pour la zone euro sont prévues le 22 février. Les analystes estiment que tout signe indiquant que les pressions sur les prix reprennent de la vigueur pourrait repousser davantage le calendrier de la baisse des taux anticipée par les marchés. Côté publications d'entreprises, sont attendus cette semaine, entre autres, Coca-Cola, Hasbro, Michelin, Orange, Airbus, Stellantis, Renault ou encore Commerzbank. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, avec un Dow Jones en légère baisse alors que le S&P-500 a clôturé pour la première fois de son histoire au-dessus de 5.000 points, porté par les plus grosses capitalisations. L'indice Dow Jones a cédé 0,14%, ou 54,64 points, à 38.671,69 points. Le S&P-500, plus large, a gagné 28,70 points, soit 0,57%, à 5.026,61 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 196,95 points (+1,25%) à 15.990,66 points, après avoir dépassé en séance les 16.000 points pour la première fois depuis novembre 2021. Les plus grosses capitalisations boursières comme Microsoft (+1,55%), Alphabet (+2,11%) et Amazon (+2,71%) ont profité de la tendance haussière, ainsi que les fabricants de semi-conducteurs, en particulier Nvidia dont le titre a terminé à un niveau record (+3,57%). EN ASIE Les marchés sont fermés ce lundi en Chine, à Hong Kong, au Japon, en Corée du Sud, à Singapour, à Taïwan, au Vietnam et en Malaisie en raison des vacances du Nouvel An lunaire. L'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo a avancé vendredi de 0,09% à 36.897,42 points, après avoir touché en séance un nouveau plus haut de 34 ans, à la faveur notamment d'une dépréciation du yen, tombé à un creux de deux mois à 149,37 pour un dollar. Le Topix japonais, plus large, a lui cédé 0,19% à 2.557,88 points, à la clôture de vendredi. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX Le dollar est stable (-0,01%) face à un panier de devises de référence après une légère baisse vendredi à la suite d'une révision à la baisse des anticipations de réduction des taux de la Fed. L'euro grappille 0,13%, à 1,0796 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,264 dollar (+0,11%). Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie d'environ deux points de base, à 4,1637%, après une quasi stagnation vendredi en clôture. Le rendement du Bund allemand de même échéance s'affiche à 2,355, en retrait d'environ deux points, après un gain de même ampleur vendredi. PÉTROLE Le marché pétrolier entame la semaine en repli après la forte hausse de la semaine dernière liée aux tensions au Moyen-Orient alors qu'Israël a annoncé lundi la libération de deux otages à Rafah. Le Brent reflue de 0,35% à 81,90 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,36% à 76,56 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)