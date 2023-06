Bourse : Légère hausse en vue en Europe

Bourse : Légère hausse en vue en Europe













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi à l'ouverture pour la dernière séance d'une semaine marquée par des statistiques économiques témoignant de la résistance de l'économie américaine et des déclarations offensives de banquiers centraux sur une poursuite du resserrement monétaire alors qu'une nouvelle salve d'indicateurs est prévue dans la journée. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,38% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,33% et le FTSE 100 à Londres 0,31%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,21%. Après les solides données aux Etats-Unis sur les commandes de biens durables, les ventes de maisons neuves et la confiance des consommateurs, la statistique définitive sur le produit intérieur brut (PIB) a montré une croissance annualisée de 2,0% au premier trimestre, un chiffre meilleur que prévu. Pour conforter ou tempérer cette tendance positive pour l'économie, les investisseurs surveilleront à 12h30 GMT les données sur les revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis, qui intègrent l'indice PCE des prix, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed), ainsi qu'à 14h00 GMT l'indice de confiance du Michigan. En Europe, après les données montrant une réaccélération de l'inflation en Allemagne au mois de juin, à 6,8% sur un an, le marché prendra connaissance à 09h00 GMT des chiffres de cet indicateur pour l'ensemble de la zone euro. Concernant l'évolution de la conjoncture, les ventes au détail en Allemagne ont progressé de 0,4% en mai d'un mois sur l'autre contre +0,8% le mois précédent. En Grande-Bretagne, la croissance du PIB au premier trimestre a été confirmée à 0,1%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée par les grandes banques après des "stress tests" passés avec succès. L'indice Dow Jones a gagné 0,8%, ou 269,76 points, à 34.122,42 points. Le S&P-500, plus large, a pris 19,58 points, soit 0,45%, à 4.396,44 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,42 point (0,00%) à 13.591,33 points. Le "stress test" annuel de la Fed qui a montré que ces établissements ont suffisamment de capital pour faire face à une grave crise économique. Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Wells Fargo ont gagné de 1,5% à 4,5%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 0,14% à 33.189,04 points et le Topix, plus large, a reflué de 0,33% à 2.288,6 points. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) prenait 0,3%, s'acheminant vers un gain d'un peu plus de 1% pour le premier semestre. En Chine, le SSE Composite de Shanghai progresse de 0,75% et le CSI 300 gagne 0,69% dans l'espoir de nouvelles mesures de soutien de Pékin. L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en juin pour le troisième mois consécutif avec un indice PMI officiel à 49,0, conforme au consensus, après 48,8 en mai. L'indice PMI officiel des services, lui, a reculé ce mois-ci à 53,2, après 54,50 précédemment, soit son plus faible niveau depuis décembre dernier. TAUX/CHANGES Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans cède vendredi un peu de terrain, à 3,8523%, après avoir touché la veille un sommet de trois mois, à 3,868%. Son équivalent allemand de même échéance s'affiche pratiquement inchangé, à 2,417% après une hausse de 9,5 points de base jeudi. Le dollar est quasi stable (+0,03%) face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui s'affiche à 1,0859 dollar (-0,05%). La monnaie japonaise est tombé à 145 yens pour un dollar pour la première fois depuis novembre, renforçant la perspective d'une intervention des autorités de Tokyo sur le marché des changes. Dans une nouvelle mise en garde, le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré jeudi que son pays n'exclurait aucune option pour réagir aux mouvements sur le yen. PÉTROLE Le marché pétrolier est tiré par la forte baisse des stocks de brut américains qui l'emporte sur les craintes concernant la hausse des taux d'intérêt qui pourrait saper la demande. Le Brent avance de 0,16% à 74,46 dollars le baril et pourrait enregistrer ce vendredi son premier gain mensuel de l'année. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,07% à 69,91 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault)