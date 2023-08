Bourse : Légère baisse en vue en Europe dans un climat qui reste prudent

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi à l'ouverture, dans un climat de prudencet et alors que les investisseurs digèrent toujours une salve d'indicateurs et de résultats d'entreprises tombés ces derniers jours. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,38% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un repli de 0,43% pour le Dax à Francfort, de 0,46% pour le FTSE à Londres et de 0,37% pour le Stoxx 600. Les Bourses européennes ont fini sur une note positive la semaine dernière tout en affichant de nets replis sur l'ensemble de la semaine, marquée par la publication de nombreux résultats d'entreprises, des indicateurs PMI manufacturiers très dégradés en zone euro et une hausse des rendements obligataires. Très attendu, le rapport officiel sur l'emploi américain, publié vendredi, a montré des créations d'emplois moindres qu'attendu en juillet mais une croissance des salaires plus élevée qu'estimé, témoignant d'un marché du travail toujours tendu. Même si les rendements des Treasuries ont chuté après cette publication, celle-ci n'a pas permis de conforter auprès des investisseurs le scénario d'une pause de la Réserve fédérale dans le relèvement de ses taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en septembre. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, après la publication du rapport sur l'emploi et sur fond de déception quant aux résultats d'Apple. L'indice Dow Jones a cédé 0,43%, à 35.065,62 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,53% à 4.478,03 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,36% à 13.909,24 points. Aux valeurs, Apple a reculé de plus de 4% après avoir prévenu d'une nouvelle baisse trimestrielle de ses ventes. EN ASIE A l'approche de la clôture, la Bourse de Tokyo a effacé ses pertes du début de séance. Le Nikkei avance de 0,15%, après avoir touché plus tôt un plus bas depuis le 12 juillet. En Chine, le CSI 300 et l'indice composite de la Bourse de Shanghai perdent respectivement 0,56% et 0,75%, les investisseurs se montrant toujours déçus de l'absence de soutien majeur de Pékin à l'économie. TAUX Les rendements obligataires américains évoluent sur une note stable ou légèrement haussière après leur net repli de vendredi. Le taux des Treasuries à dix ans est quasiment inchangé à 4,0581% après avoir reculé de près de 13 points de base vendredi, sa plus forte baisse journalière depuis le 12 juillet. Celui des emprunts d'Etat à deux ans regagne deux points de base, à 4,812%, après un repli de 11 points de base vendredi qui l'a porté à un creux de deux semaines. "Les rendements pourraient être le principal moteur des marchés cette semaine alors que les Etats-Unis vont émettre 103 milliards de dollars de dette à plusieurs échéances, dans la foulée de la dégradation de la note de crédit de Fitch la semaine dernière", observe Michael Hewson, responsable de l'analyse marchés chez CMC Markets UK. CHANGES Le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence, le rapport sur l'emploi américain n'ayant pas permis de donner une direction claire aux cambistes. Ces derniers surveilleront la publication, jeudi, des prix à la consommation aux Etats-Unis avec un indice "core" attendu en ralentissement à 4,7% en rythme annuel en juillet après 4,8% le mois précédent. L'euro recule de 0,2% face au billet vert, à 1,0993. PÉTROLE Les cours du brut reculent légèrement mais restent proches de leurs pics de la mi-avril, soutenus par les réductions de production entreprises par l'Arabie saoudite et la Russie, les deux principaux producteurs mondiaux de pétrole. Le baril de Brent de la mer du Nord recule de 0,1% à 86,16 dollars et celui du brut léger américain (WTI) abandonne aussi 0,1% à 82,74 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Production industrielle juin -0,5% -0,2% (Rédigé par Bandine Hénault, édité par)