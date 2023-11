Bourse : Léger repli en vue en Europe avant un indicateur d'inflation

Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mardi après des prises de bénéfice à la suite du récent rallye des marchés d'actions, la prudence étant en outre de mise avant la publication de plusieurs indicateurs économiques, dont l'inflation en zone euro, et des interventions prévues de plusieurs banquiers centraux. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,45% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,28% et le FTSE 100 à Londres 0,25%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,38%. Dans l'agenda économique du jour, le marché attend les chiffres mensuels des prix à la production en zone euro, tandis que mercredi seront publiées les données définitives de l'inflation et les ventes au détail dans le bloc communautaire. Ces statistiques pourraient influer sur les anticipations des marchés qui prévoient désormais que les grandes banques centrales ne devraient plus relever leurs taux d'intérêt respectifs. Une baisse du loyer de l'argent de la part de la Banque centrale européenne (BCE) est même attendue dès le mois de juin, tandis que la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait attendre le mois d'août et la Réserve fédérale américaine (Fed) le mois de juin, selon les contrats futures. Outre les données macroéconomiques, les investisseurs surveilleront les interventions cette semaine des banquiers centraux, dont celle du président de la Fed, Jerome Powell prévue mercredi, alors que les rendements obligataires en Europe et aux Etats-Unis ont largement reflué de leurs sommets d'octobre. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en légère hausse lundi alors que les investisseurs attendent de voir leur espoir d'une fin des hausses de taux de la Réserve fédérale conforté par les nombreux responsables de politique monétaire qui s'exprimeront cette semaine. L'indice Dow Jones a gagné 0,10%, ou 34,54 points, à 34.095,86 points. Le S&P-500, plus large, a pris 7,64 points, soit 0,18%, à 4.365,98 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 40,5 points (0,30%) à 13.518,78 points. Les marchés tablent sur un nouveau maintien des taux à leurs niveaux actuels en décembre avant les prises de parole cette semaine du président de la banque centrale Jerome Powell et d'autres membres. "A moins qu'ils y soient poussés par une donnée économique, on ne devrait pas voir de changement de ton de leur part", estime Stephen Massocca, vice-président de Wedbush Securities à San Francisco. Aux valeurs, Tesla a fini dans le rouge, le constructeur prévoyant de construire une voiture à 25.000 euros et des hausses de salaires en Allemagne, selon une source à Reuters. Dish Network a chuté de 37,4%, à un plus bas de 25 ans, après un chiffre d'affaires trimestriel décevant et l'annonce du départ de son PDG, Erick Carlson. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur une perte de 1,34% à 32.271,82 points, tandis que le Topix, plus large, a abandonné 1,17% à 2.332,91 points. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 1,2% après trois séances consécutives dans le vert qui ont permis à l'indice d'engranger près de 6%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai grappille 0,01% mais le CSI 300 progresse abandonne 0,32%. Au chapitre statistiques économiques, les exportations de la Chine ont décliné le mois dernier (-6,4% sur un an) à un rythme plus important qu'anticipé tandis que les importations ont progressé (+3,0%) de manière inattendue, mettant en exergue le rétablissement inégal de la deuxième économie mondiale. Le Fonds monétaire international (FMI) a par ailleurs relevé mardi ses prévisions de croissance pour la Chine, tablant désormais sur un PIB en hausse de 5,4% cette année et 4,6% l'an prochain. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: Engie a annoncé une révision à la hausse de ses objectifs annuels, tandis que Capgemini a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse pour les neuf premiers mois de l'année. UBS a publié pour sa part une perte de 785 millions de dollars (732,86 millions d'euros) pour le troisième trimestre liée au rachat du Crédit Suisse. CHANGES/TAUX La monnaie américaine se raffermit légèrement (+0,19%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro reprend son souffle, cédant 0,18%, à 1,0696 dollar. "Hormis la politique monétaire, c'est la faible croissance mondiale et l'abondance des risques géopolitiques, allant de Taiwan au Moyen-Orient en passant par la Russie, qui, selon nous, apportent un soutien en tant qu'actif refuge au dollar", écrivent Alan Ruskin et George Saravelos, stratèges chez Deutsche Bank. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie d'un peu plus d'un point de base, à 4,6495%, après avoir pris la veille 10,2 pdb. Le rendement du Bund de même échéance est quasiment stable, à 2,746%, après un gain d'environ neuf pdb lundi. PÉTROLE Les données économiques mitigées en provenance de Chine pèsent sur le marché pétrolier: le Brent reflue de 1,08% à 84,26 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,06% à 79,96 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault)