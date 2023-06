Bourse : Le Stoxx 600 pourrait gagner 9% d'ici mi-2024, selon Citi

Bourse : Le Stoxx 600 pourrait gagner 9% d'ici mi-2024, selon Citi













9 juin (Reuters) - Citigroup voit le Stoxx 600 gagner 9% à 500 points d'ici le milieu de l'année prochaine mais la banque américaine met en garde contre une baisse des bénéfices qui pourrait freiner l'indice paneuropéen à court terme alors que la croissance économique ralentit. La prévision de Citi pour 2024 implique un 'rerating' en Europe avec un multiple P/E à 12 mois à 14x, ce qui le ramène à sa médiane à long terme. Citi reste sur son scénario d'un Stoxx 600 à 445 points fin 2023, contre 459,81 actuellement, ajoutant que les actions pourraient se négocier dans une fourchette étroite dans les mois à venir. Le bénéfice par action des sociétés du Stoxx 600 risque d'être "plus bas pour plus longtemps" en Europe, compte tenu du durcissement des conditions du crédit et d'une récession potentielle aux Etats-Unis. "Les risques passent de la hausse des taux d'intérêt à une récession du bénéfice par action (BPA)", ont écrit les stratèges actions de Citi dans une note datée du 8 juin, anticipant une contraction du BPA d'environ 5% cette année puis une stagnation en 2024. "Le marché boursier européen a de meilleures chances de se découpler de la baisse des bénéfices fin 2023-début 2024, lorsque l'inflation aura culminé et les banques centrales pivoté (dans leur cycle de politique monétaire)", ont écrit les stratèges actions de Citi dans une note datée du 8 juin. Le Stoxx 600 s'est stabilisé ce mois-ci après un repli de 3% en mai, bien que les échanges aient été largement limités la semaine dernière par des préoccupations sur le rythme du resserrement monétaire des banques centrales. Pour Citi, les valeurs de croissance et défensives vont surperformer les actions cycliques à court terme, alors que l'inflation reste élevée et que l'activité économique s'essoufle, se disant particulièrement optimiste quant aux secteurs de la technologie et de la santé notamment. La banque s'attend également à ce que l'indice britannique FTSE 100 augmente de 8% sur les 12 prochains mois, portant son objectif à 8.200 points, contre 7.594,74 actuellement. (Priyadarshini Basu et Amruta Khandekar à Bangalore, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)