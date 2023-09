Bourse : Le rebond devrait se prolonger en Europe après la BCE

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi au lendemain des annonces de la Banque centrale européenne (BCE) qui suggèrent la fin de la remontée de ses taux d'intérêt, mais la séance pourrait volatile en raison de la journée des "quatre sorcières" qui marque l'expiration de contrats à terme. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,66% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,69% et le FTSE 100 à Londres 0,55%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,77%. La BCE a relevé jeudi pour la dixième fois d'affilée ses taux directeurs face à des pressions inflationnistes persistantes, portant le taux de dépôt à 4%, mais a signalé que ce cycle de resserrement monétaire, le plus agressif depuis la création de l'institution, touchait probablement à sa fin. "Le signal selon lequel la BCE ne prévoit pas d'augmenter davantage les taux est assez clair", a souligné Holger Schmieding, économiste chez Berenberg. Citigroup de son côté prévoit désormais une baisse des taux de la BCE en juin 2024 au lieu de septembre 2024. Sur les marchés financiers, cela s'est traduit par un affaiblissement de l'euro et des rendements obligataires de la région, un mouvement susceptible de se prolonger ce vendredi, d'autant que la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait opter la semaine prochaine pour une pause dans ses taux avant elle aussi un ultime relèvement du coût du crédit en novembre, veulent croire les investisseurs. La séance pourrait toutefois être indécise en raison du jour des "quatre sorcières", troisième vendredi de septembre, qui correspond à l'expiration de quatre types de produits dérivés et est habituellement marqué par une certaine volatilité. Les investisseurs attendent par ailleurs des indicateurs économiques mensuels aux Etats-Unis, notamment l'indice manufacturier "Empire State" et l'indice de confiance du Michigan. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, la publication de données économiques plus solides que prévu ayant apaisé les craintes d'une récession, sans alimenter celles d'une hausse des taux par la Fed. L'indice Dow Jones a gagné 0,96%, ou 331,58 points, à 34.907,11 points. Le S&P-500, plus large, a pris 37,66 points, soit 0,84%, à 4.505,10 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 112,47 points (0,81%) à 13 926,05 points. Les ventes au détail aux Etats-Unis ont notamment augmenté plus que prévu en août, progressant de 0,6%. "Les données économiques publiées aujourd'hui confirment que l'on se dirige vers un atterrissage en douceur, sans pour autant que la Fed pense devoir procéder à quelques hausses de taux supplémentaires", a déclaré Ross Mayfield, analyste chez Baird. "Dans l'ensemble, c'est plutôt optimiste." La séance a été marquée par les débuts en Bourse d'Arm, la plus importante IPO aux Etats-Unis depuis 2021, avec une action qui s'est échangée au prix de 56,1 dollars, au-dessus des 51 dollars fixés par le concepteur de puces. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 1,1% à 33.533,09 points, ayant touché un plus haut de deux mois, tandis que le Topix, plus large, s'est octroyé 0,95% à 2.428,38 points. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,79%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai perd 0,46% et le CSI 300 0,76%, dans une séance volatile où les indices évoluent à la hausse et à la baisse. La production industrielle et les ventes au détail en Chine sont ressorties vendredi supérieures aux attentes pour le mois d'août, à respectivement en hausse de 4,5% et 4,6% en rythme annuel, ce qui suggère que les mesures déployées par Pékin pour soutenir son économie commencent à porter leurs fruits. CHANGES/TAUX Le dollar recule (-0,20%) face à un panier de devises de référence après avoir touché jeudi un sommet depuis début mars, à 105,43 points. Le billet vert s'achemine toutefois vers un neuvième gain hebdomadaire, sa plus longue série en ce sens en neuf ans. L'euro rebondi légèrement, de 0,21% à 1,0663 dollar, mais reste à un creux depuis le 20 mars. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,2825%, tout comme celui du Bund allemand de même échéance qui s'affiche à 2,608%. PÉTROLE Le marché pétrolier se dirige vers une troisième hausse hebdomadaire consécutive, les statistiques économiques chinoises meilleures que prévu et les rapports faisant état d'une consommation record de brut renforçant la perspective d'une demande soutenue. Le Brent progresse de 0,70% à 94,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,79% à 90,87 dollars. Les deux références du pétrole ont pris environ 4% sur une semaine. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)