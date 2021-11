Bourse : Le CAC 40 pourrait atteindre les 7.500 points fin 2022 (SG)

PARIS, 29 novembre (Reuters) - Le marché actions européen devrait connaître une nouvelle année de croissance en 2022, porté notamment par une solide progression des bénéfices des entreprises et des valorisations raisonnables, ce qui pourrait porter l'indice CAC 40 à 7.500 points à la fin de l'an prochain, estiment lundi les stratèges de Société générale Cross Asset Research.

"Le cycle européen a encore de la marge selon nous. L'inflation des coûts devrait bientôt atteindre un pic. La politique de la Banque centrale européenne devrait se désynchroniser de celle de la Réserve fédérale", indiquent-ils dans une note.

Ils estiment ainsi que le CAC 40, qui a récemment touché un plus haut historique en séance à 7.183,08 points, pourrait atteindre les 7.500 points fin 2022, ce qui représente un gain de 10,4% par rapport au cours actuel.

L'indice paneuropéen Stoxx 600, qui affiche un gain de plus de 17% depuis le début de l'année, est attendu fin 2022 à 520 points, soit une hausse de 11,1% par rapport au niveau actuel.

Certains évènements pourraient toutefois apporter de la volatilité sur le marché, préviennent les stratèges, évoquant une nouvelle vague de COVID-19, un flux de nouvelles signalant un ralentissement économique en Chine, l'élection présidentielle en France et la première hausse attendue de taux de la Fed en quatre ans.

Confiants sur le cycle économique, les stratèges de Société générale privilégient les valeurs cycliques face aux titres défensifs et misent sur les valeurs industrielles, celles de la construction et celles du secteur information et technologie. (Reportage Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)