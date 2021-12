Bourse : La prudence freine le rebond européen avant l'inflation US

PARIS, 9 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance jeudi mais le rebond entamé en début de semaine se fait plus prudent à la veille des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et à l'approche des réunions de plusieurs grandes banques centrales. À Paris, le CAC 40 gagne 0,19% à 7.027,61 points à 08h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,23% et à Francfort, le Dax avance de 0,06%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 de 0,2% et le Stoxx 600 de 0,21%.

Les nouvelles globalement rassurantes des derniers jours sur le variant Omicron du coronavirus continuent de favoriser les valeurs liées à la consommation et aux voyages. Mais les écarts pourraient être limités avant la publication vendredi des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis et surtout à l'approche des réunions de politique monétaire de la semaine prochaine, dont celles de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon.

Le sentiment général est aussi alimenté par les statistiques de l'inflation en Chine, le ralentissement de la hausse des prix à la production ayant rassuré les observateurs sur l'efficacité des mesures de politique monétaire prises ces dernière semaines. Le secteur des biens de consommation non-contrainte progresse de 0,58%, celui du transport et des loisirs de 0,36% alors que le compartiment de l'énergie abandonne 0,76%, les cours du pétrole repartant à la baisse. Vivendi est pratiquement inchangé après l'annonce de la participation du fonds Amber Capital dans Lagardère (+4,16%), une transaction qui sera suivie d'une offre publique d'achat. Parmi les replis les plus marqués du Stoxx 600, EDF abandonne 3,95% après un article du Figaro selon lequel le gouvernement français envisage de nouvelles mesures pour freiner la hausse des tarifs de l'électricité. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)