Bourse : La prudence domine en Europe, Vivendi chute

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance mardi alors que les incertitudes liées aux négociations sur le relèvement de la dette américaine pèsent sur le climat de marché. À Paris, le CAC 40 perd 0,56% à 7.436,28 points vers 08h15 GMT, plombé par Vivendi. À Londres, le FTSE 100 cède 0,08% et à Francfort, le Dax recule de 0,09%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,32%, le FTSEurofirst 300 de 0,3% et le Stoxx 600 de 0,24%. Le président américain Joe Biden et le "speaker" de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont eu lundi une réunion "productive" mais ne sont pas parvenus à un accord sur le relèvement du plafond de la dette fédérale américaine. Les discussions vont se poursuivre au plus haut niveau pour tenter d'éviter un défaut de paiement des Etats-Unis qui pourrait avoir lieu dès le 1er juin d'après la secrétaire au Trésor. L'actualité macroéconomique reprend avec la publication des résultats préliminaires des enquêtes S&P auprès des directeurs d'achat, qui font ressortir un léger ralentissement de l'activité aussi bien dans l'industrie que dans les services en zone euro. En Bourse, la plus forte baisse du CAC 40 revient à Vivendi qui chute de 6,76%, des traders évoquant la cession de titres par la société Compagnie de Cornouaille. La banque suisse Julius Baer perd 7,74% après avoir fait état d'une modeste augmentation des entrées de fonds sur les quatre premiers mois de l'année. En hausse, Rallye, maison mère de Casino, prend 4,09% après l'annonce de l'ouverture d'une procédure de conciliation avec ses créanciers par le tribunal de commerce de Paris. La cotation des actions Casino a par ailleurs été suspendue mardi à la demande de l'entreprise, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)