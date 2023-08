Bourse : La hausse devrait se poursuivre

Bourse : La hausse devrait se poursuivre













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues de nouveau en hausse mercredi à l'ouverture, toujours portées par l'espoir de la fin du resserrement monétaire aux Etats-Unis au regard d'un indicateur témoignant du ralentissement du marché du travail. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,21% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,09% et le FTSE 100 à Londres 0,27%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,14%. En attendant la publication vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi aux Etats-Unis, l'enquête Jolts a montré mardi un recul pour le troisième mois consécutif des offres d'emploi dans le pays à 8,827 millions en juillet, le niveau le plus bas depuis mars 2021. "Une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, car les données soutiennent l'hypothèse d'une fin plus rapide du cycle de hausse des taux de la Fed malgré la récente rhétorique restrictive de son président, Jerome Powell", écrit dans une note Tina Teng, analyste marchés chez CMC Markets. Les investisseurs veulent désormais croire que la décrue du marché du travail sera confirmée par l'enquête du cabinet ADP, dont la publication est prévue à 12h15 GMT, alors que le dollar et les rendements obligataires, tombés à un creux de trois semaines, sont sous pression. De fait, la probabilité d'un statu quo sur les taux de la Fed en septembre est désormais de 89%, selon le baromètre Fedwatch de CME Group. Dans les indicateurs du jour, les investisseurs surveilleront aussi la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis pour le deuxième trimestre, attendue en hausse de 2,4%, ainsi l'indice PCE des prix. En Europe, les premiers chiffres mensuels des prix à la consommation sont également attendus, notamment en Allemagne. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi, portée par Tesla, Nvidia et d'autres valeurs à forte croissance dans le contexte d'optimisme sur les taux. L'indice Dow Jones a gagné 0,85% à 34.852,67 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,45% à 4.497,63 points, à un pic de plus de deux semaines. "Les investisseurs se disent, peut-être que les hausses des taux d'intérêt sont derrière nous, alors achetons des actions", a commenté Sam Stovall, stratégiste en chef chez CFRA Research. Le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans s'est replié à 4,11%, tandis que ceux sur deux ans sont retombés sous le seuil de 5% autour duquel ils s'étaient établis depuis plusieurs séances, ce qui a soutenu les valeurs de croissance. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 0,25% à 32.308,39 points et le Topix, plus large, a pris 0,43% à 2.313,38 points. Le MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,86%, troisième séance consécutive dans le vert, ce qui porte l'indice à un sommet de deux semaines. En Chine, le SSE Composite de Shanghai grappille 0,01% et le CSI 300 est pratiquement stable (-0,06%). LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: CHANGES/TAUX L'indice dollar mesurant les fluctuations du billet vert par rapport à un panier de devises de référence accuse mercredi sa plus forte baisse depuis un mois et demi, les cambistes pariant sur le fait que les données sur l'emploi aux Etats-Unis vont pousser la Fed à ne pas toucher à ses taux d'intérêt. L'euro s'échange à 1,0873 dollar. Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans et à deux ans remontent légèrement mercredi, à respectivement 4,1452% et 4,9212% après leur forte chute de la veille. Les rendements du Bund allemand pour ces deux échéances s'affichent respectivement à 2,535% (stable) et 3,085% (+4 points de base). PÉTROLE Le marché pétrolier est soutenu par la forte baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière et les inquiétudes liées à l'ouragan Idalia, qui s'est abattu sur le golfe du Mexique, à l'est des principaux sites de production de pétrole et de gaz naturel américains. Le Brent gagne 0,32% à 85,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,44% à 81,52 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)