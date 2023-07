Bourse : La Fed déprime les marchés européens

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse mercredi, dans un contexte de prudence avant la réunion de la Réserve fédérale américaine en fin de journée. À Paris, le CAC 40 perd 1,08% à 7.335,67 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,3%, contre 0,07% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,17%, l'EuroStoxx 50 de 0,73% et le Stoxx 600 de 0,25%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones perdant 0,07%, contre 0,08% pour le Nasdaq, tandis que le Standard & Poor's 500 stagne. La banque centrale américaine se réunira mercredi, les marchés estimant certaine à 97,2% une nouvelle hausse de taux de 25 points de base. Les investisseurs seront à l'affût d'indications pour le reste de la trajectoire des taux américains, car si la Fed insiste sur la nécessité de garder une politique monétaire restrictive, sa prochaine réunion aura lieu fin septembre, lorsqu'un éventuel ralentissement de l'économie américaine ou de l'inflation sera plus évident. "Le risque est toujours que la Fed ne doive en faire davantage, mais suivant une séquence de hausses de taux d'intérêt plus étalées dans le temps: le plus probable est que la politique monétaire restera restrictive", constatent les stratégistes de LBPAM. Verallia bondit de 9,49%, parmi les valeurs du SBF 120 les plus performantes, après un changement de recommandation à "surperformer" d'Exane BNP Paribas. LVMH perd 4,25%, en queue du CAC 40, après avoir évoqué une normalisation de la consommation de produits de luxe en 2023. (Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)