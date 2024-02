Bourse : La Chine restreint encore la vente à découvert pour soutenir ses marchés

PEKIN/SHANGHAI, 6 février (Reuters) - L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a déclaré mardi qu'elle interdirait aux courtiers d'emprunter des titres pour les prêter à leurs clients et qu'elle restreindrait les mécanismes de refinancements de titres, dans le cadre de ses efforts visant à réduire les volumes de ventes à découvert. Les autorités chinoises cherchent à soutenir leurs marchés, alors que l'indice CSI 300 a touché la semaine dernière un plus bas en cinq ans. Lundi, la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a prévenu qu'elle n'aurait "aucune tolérance" pour les vendeurs à découvert, avertissant que ceux qui osent enfreindre la loi "perdront leur chemise et iront pourrir en prison". La CSRC a déclaré mardi qu'aucune nouvelle entreprise ne serait autorisée à recourir au mécanisme de refinancement de titres, qui permet aux courtiers d'emprunter des actions qu'ils prêtent ensuite à leurs clients pour réaliser des ventes à découvert. Les autorisations existantes seront progressivement supprimées. La réglementation chinoise interdit de vendre des actions le jour même de leur achat, mais certains investisseurs contournent cette règle en empruntant des actions pour les vendre. La CSRC a déclaré qu'il serait désormais interdit à ces opérateurs d'emprunter des actions. Les efforts visant à limiter les ventes à découvert ont entraîné une baisse de 24% des activités de prêt de titres, a indiqué la CSRC. Signe que le gouvernement est attentif à l'état de ses marchés, le président chinois Xi Jinping doit discuter des marchés financiers domestiques avec les régulateurs, selon des informations de Bloomberg News publiées mardi. Le fonds d'investissement détenu par l'Etat Huijin Investment, qui injecte des capitaux dans les marchés chinois en achetant des titres, a également déclaré mardi qu'il avait élargi son champ d'investissement aux fonds cotés (ETF), selon une déclaration sur son site web. Les annonces ont soutenu les marchés chinois, qui ont terminé en hausse après six séances consécutives de baisse. Le SSE Composite de Shanghai a clôturé sur un gain de 3,23%, le CSI 300 de 3,48%. (Reportage réalisé par les rédactions de Shanghai et de Pékin, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)