Bourse : L'optimisme se prolonge en Europe après la BCE

Bourse : L'optimisme se prolonge en Europe après la BCE













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse vendredi en matinée dans un contexte d'optimisme sur la fin de la remontée des taux d'intérêt en zone euro au lendemain des décisions de la Banque centrale européenne (BCE) en attendant celles de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine. À Paris, le CAC 40 prend 1,27% à 7.401,25 points vers 07h25 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,74% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,93%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,93%, le FTSEurofirst 300 de 0,86% et le Stoxx 600 de 0,87%. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 prend 2,20% et le Stoxx 600 2,26%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également une hausse au lendemain d'une séance dans le vert marquée par des indicateurs économiques, dont les chiffres mensuels des ventes au détail, qui ont éloigné le spectre d'une récession aux Etats-Unis sans remetttre en cause la pause attendue la semaine prochaine sur les taux de la Fed avant l'ultime renchérissement du coût du crédit prévu en novembre. En zone euro, la BCE a relevé jeudi son taux de dépôt à 4%, mais a signalé que son cycle de resserrement monétaire, le plus agressif depuis la création de l'institution, touchait probablement à sa fin. Les analystes de Citigroup ont déclaré vendredi tabler désormais sur une baisse des taux de la BCE en juin 2024 au lieu de septembre 2024. Autre bonne nouvelle pour les marchés: la production industrielle et les ventes au détail en Chine sont ressorties vendredi supérieures aux attentes pour le mois d'août, donnant à penser que les mesures prises par Pékin pour soutenir son économie commencent à porter leurs fruits. En Bourse, les valeurs européennes exposées au marché chinois comme LVMH, Hermès et L'Oréal avancent de 1,76% à 2,93%. Dans l'actualité des entreprises, le groupe suédois H&M recule de 4,4% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)