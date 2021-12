BOURSE : L'inquiétude liée à Omicron ravive l'aversion au risque

PARIS, 20 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent nettement en début de séance lundi, les investisseurs s'inquiétant de l'augmentation rapide des cas de COVID-19 dus au variant Omicron et de l'impact économique des restrictions liées à la pandémie. À Paris, le CAC 40 perd 2,07% à 6.783,02 points vers 08h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 1,73% et à Francfort, le Dax recule de 2,52%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 2,24%, le FTSEurofirst 300 de 2,03% et le Stoxx 600 de 2,11%. Les Pays-Bas ont décrété un confinement dimanche qui devrait rester en place au moins jusqu'au 14 janvier pour faire face à la recrudescence anticipée des contaminations et l'incertitude plane sur ce que pourrait décider d'autres pays européens parmi lesquels le Royaume-Uni et l'Italie. "Le sentiment de risque des investisseurs a été sapé par de nouvelles preuves au cours du week-end de l'impact perturbateur d'Omicron. Le confinement aux Pays-Bas va renforcer les craintes que des mesures similaires soient adoptées dans d'autres pays européens dans les semaines à venir", a écrit Lee Hardman, analyste chez MUFG dans une note aux clients.

A ces préoccupations s'ajoutent l'éventualité que le massif plan de réformes sociales de Joe Biden ne passe pas le Sénat après qu'un élu démocrate a annoncé qu'il n'apporterait pas son soutien au projet. Aux valeurs, tous les secteurs européens sont en baisse, de celui des télécoms (-1,86%) à celui des transports et loisirs (-2,98%). Sodexo , Unibail , Lufthansa , TUI perdent de 3,69% à 4,73%. TotalEnergies , Eni et BP cèdent entre 2,51% et 4,54% en raison du recul de plus de 3% des cours du brut. Ipsen perd 7,15% après que la FDA américaine a donné son feu vert au laboratoire indien Cipla pour son traitement à lanréotide concurrent du Somatuline, le produit phare du groupe français. L'action Novo Nordisk chute de 11,41%, le groupe danois ayant annoncé qu'il ne serait pas en mesure de répondre à la demande de son nouveau médicament pour la perte de poids à la suite de problèmes d'approvisionnement aux États-Unis.

BNP Paribas parvient à se maintenir à l'équilibre stable après avoir annoncé un accord avec BMO Groupe Financier pour la cession de ses activités de banque commerciale aux Etats-Unis pour 16,3 milliards de dollars (environ 14,5 milliards d'euros). Des valeurs de la pharmacie et des livraisons de repas à domicile profitent eux des craintes d'un durcissement des restrictions sanitaires : Eurofins Scientific gagne 2,65% et Deliveroo 2,38%. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)