Bourse : L'immobilier coté européen s'envole, soutenu par la Fed

14 décembre (Reuters) - Les sociétés immobilières européennes grimpent en Bourse jeudi, après que la Réserve fédérale américaine a annoncé la fin probable de ses hausses de taux et indiqué que sa politique monétaire s'assouplirait plus rapidement qu'anticipé en 2024. A 09h45 GMT, le sous-indice sectoriel de l'immobilier européen augmentait de 6,09%, la meilleure performance des secteurs du Stoxx 600, pour atteindre son plus haut niveau depuis 10 mois. Le Stoxx 600 avançait au même moment de 1,34%. Selon Andre Remke, analyste chez Baader Bank, le positionnement accommodant de la Fed a probablement calmé les craintes sur la capacité de refinancement des groupes du secteur, et sur l'ampleur de la hausse des coûts de financement. "L'écart de rendement entre l'immobilier et les autres investissements alternatifs redeviendra intéressant, et cela pourrait limiter les risques de nouvelles dépréciations dans les portefeuilles", ajoute Andre Remke. En France, Forvia s'affiche en tête du SBF 120 , en hausse de 8,84%. Icade avance de 6,03%, Nexcity de 5,03% et Unibail Rodamco s'octroie 5,22%. Les groupes allemands Aroundtown, Vonovia et TAG Immobilien avancent de respectivement 9,96%, 8,28% et 5,29%. Les sociétés immobilières suédoises sensibles aux taux d'intérêt SBB, Fabege, Balder et Sagax prennent entre 8,2% et 15,18%. L'inflation suédoise a reculé plus rapidement que prévu en novembre, selon des données publiées jeudi, encourageant les marchés à parier que la Riksbank baissera ses taux plus rapidement que prévu. (Rédaction Greta Rosen Fondahn et Marleen Käsebier, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)