Bourse : L'Europe tirée par la Chine, Wall Street fermée pour le "Labor Day"

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes évoluent en hausse lundi à mi-séance, dans des volumes réduits en l'absence de Wall Street, fermée pour le "Labor Day", la tendance positive étant soutenue par les chiffres mensuels de l'emploi américain et des mesures de relance économique en Chine. À Paris, le CAC 40 prend 0,43% à 7.328,42 points vers 11h45 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,35% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,33%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,49%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,61% et le Stoxx 600 de 0,52%. Les données publiées vendredi sur l'emploi aux Etats-Unis ont montré une hausse du taux de chômage et un ralentissement de la croissance des salaires, confortant l'hypothèse que la Réserve fédérale américaine (Fed) en a peut-être fini avec la hausse des taux d'intérêt puisque sa politique a un impact sur l'économie et la demande. La Chine, quant à elle, a intensifié ses mesures pour stimuler son économie, les principales banques se préparant à de nouvelles réductions des taux d'intérêt et des sources affirmant que Pékin envisage de nouvelles mesures, notamment un assouplissement des restrictions sur l'achat de logements. "Les investisseurs sont de plus en plus positifs quant aux réformes économiques adoptées la semaine dernière autour du marché immobilier", écrit dans une note Peter Garnry, responsable de la stratégie actions chez Saxo Banque. VALEURS EN EUROPE En Europe, le compartiment des ressources de base (+0,9%) et celui de l'énergie (+0,15%) profitent des annonces en provenance de Chine. Dans les valeurs individuelles, Thalès avance 1,70%, Jefferies ayant relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter". Novo Nordisk prend 1,78%, à un niveau record, à la faveur du lancement de son traitement amaigrissant Wegovy sur le marché britannique. Avec une capitalisation boursière de 424,7 milliards de dollars, Novo a détrôné LVMH comme société cotée la mieux valorisée d'Europe. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans allemand prend deux points de base, à 2,564%, avant une intervention prévue dans la journée de Christine Lagarde. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) doit s'exprimer dans le cadre du séminaire "Distinguished Speakers" organisé par le Centre européen pour l'économie et la finance (EEFC). CHANGES Le dollar recule de 0,17% face à un panier de devises de référence mais reste proche de son pic de deux mois atteint à 104,4 points le 25 août. L'euro gagne 0,28% à 1,0803 dollar, tandis que la livre sterling prend 0,38% à 1,2636 dollar. PÉTROLE Le marché pétrolier est globalement stable, les investisseurs digérant les données en provenance de Chine et des Etats-Unis. Le Brent grappille 0,11% à 88,65 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,06% à 85,6 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)