Bourse : L'Europe termine hésitante, les investisseurs attentistes

Bourse : L'Europe termine hésitante, les investisseurs attentistes













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé mitigées lundi après des indicateurs PMI jugés décevants, mais encouragées par le positionnement accommodant des banques centrales. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,48% à 7.013,73 points, tandis que le Dax allemand a reculé de 0,35% et le Footsie britannique a terminé stable L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,38%, contre 0,16% pour le Stoxx 600 et un FTSEurofirst 300 stable. Les investisseurs sont partagés entre des perspectives sur les taux encourageantes et un ralentissement de l'économie européenne, qui pourrait s'aggraver au quatrième trimestre. La publication des indicateurs PMI lundi, dont la contraction s'est aggravée en zone euro, a ainsi ravivé les craintes d'une croissance négative au quatrième trimestre pour le bloc, qui basculerait alors en récession. Les investisseurs sont néanmoins encouragés par les dernières décisions de banques centrales. La Banque centrale européenne a ainsi maintenu ses taux inchangés au cours de sa dernière réunion de politique monétaire, tout comme la Réserve fédérale, et les marchés monétaires parient désormais que les taux ont atteint leur plafond des deux côtés de l'Atlantique. Les actifs consolident donc après avoir rebondi la semaine dernière, d'autant que la semaine, pauvre en publications et en indicateurs, incite à l'attentisme. "La combinaison des discours moins agressifs des banques centrales lors de leurs dernières réunions et des données économiques plus faibles a contribué à une forte baisse des taux longs et à un rebond des actions", constatent les stratégistes de LBPAM. "Cela va dans le sens de notre scénario (d'un ralentissement graduel aux Etats-Unis), mais nous pensons que l'ajustement a été rapide et que la baisse des taux et le rebond des actions pourraient être plus lents à partir de maintenant." Jerome Powell, le président de la Fed, s'exprimera cette semaine avec plusieurs autres responsables de politique monétaire américains. Walt Disney, Instacart et Biogen publieront par ailleurs leurs résultats trimestriels cette semaine. VALEURS Les valeurs liées à l'aérien ont avancé après que Ryanair a dit s'attendre cette année à un bénéfice annuel record, soulageant les inquiétudes des investisseurs sur une possible baisse des tarifs au cours de l'hiver. Le groupe britannique a progressé de 5,33%, tandis qu'Air France-KLM s'est octroyé 0,14%, et Easyjet 1,23%. Telecom Italia a abandonné 3,35% après l'annonce dimanche de l'approbation par le conseil d'administration de l'opérateur télécoms de la vente de son réseau fixe au fonds de capital-investissement KKR, une décision contestée par son principal actionnaire Vivendi qui a décliné de 1,41%. La hausse des rendements obligataires a pesé sur le secteur immobilier, qui a abandonné 2,91%. A WALL STREET Wall Street est en hausse après un rapport sur l'emploi moins fort que prévu et une pause dans les hausses de taux de la Fed, qui ne devraient plus progresser davantage, selon les marchés monétaires. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une avancée de 0,14% pour le Dow Jones, contre 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et 0,23% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les marchés obligataires européens chutent après s'être fortement renforcés la semaine dernière, le rendement du Bund allemand à 10 ans ayant touché un plus bas sur sept semaines. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans prenait 9,3 pb à 4,6514%, tandis que le taux à deux ans a grimpé de 7,1 pb à 4,9031%. Le rendement du dix ans allemand a bondi de 10,1 pb à 2,737%, tandis que celui du taux à deux ans s'est renforcé de 5,9 pb à 3,092%. CHANGES Le dollar est stable, les cambistes digérant les implications de la dernière réunion de la Fed. Le dollar fait du surplace face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grignote 0,13% à 1,0743 dollar. La livre sterling prend 0,11% à 1,2388 dollar. PÉTROLE Le brut avance après que l'Arabie Saoudite et la Russie ont réaffirmé ce week-end qu'elles maintiendraient leurs réductions de production jusqu'à la fin de l'année. Le Brent avance de 1,45% à 86,12 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,7% à 81,88 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)