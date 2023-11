Bourse : L'Europe termine en légère baisse, Wall Street en ordre dispersé en attendant la Fed

par Augustin Turpin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, tandis que Wall Street est en ordre dispersé en fin de matinée à New York, dans un contexte de prudence en attendant la publication cette semaine d'une série de données économiques clés pour la trajectoire des taux, dont l'inflation en zone euro jeudi. La séance a été marquée par l'audition de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde au Parlement européen, au cours de laquelle elle a déclaré que, si les pressions inflationnistes en zone euro s'affaiblissent comme prévu, la croissance des salaires reste élevée et les perspectives très incertaines. "Ce n'est pas le moment de commencer à déclarer victoire", a dit Christine Lagarde lors d'un discours devant la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen. "Nous devons rester attentifs aux différentes forces affectant l'inflation et fermement concentrés sur notre mandat de stabiblité des prix." Christine Lagarde a dit s'attendre à ce que les pressions inflationnistes continuent de s'atténuer tout en avertissant que la croissance globale des prix pourrait accélérer dans les prochains mois et que les perspectives à moyen terme étaient entourées d'une "incertitude considérable". Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,27%, pour le Standard & Poor's-500 cède 0,1% et le Nasdaq progresse de 0,15%. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,37% à 7.265,49 points. Le Footsie britannique recule de 0,37% et le Dax allemand de 0,39%. L'indice EuroStoxx 50 perd 0,33%, le FTSEurofirst 300 cède 0,3% et le Stoxx 600 0,28%. Les marchés hésitent avant une semaine riche en données cruciales pour la trajectoire des taux et des économies en zone euro et aux Etats-Unis. L'indice PCE des prix à la consommation, la mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, est attendu jeudi et devrait connaître sa plus faible progression depuis mi-2021, selon les anticipations de marché. Les investisseurs suivront également les huit interventions de membres du conseil des gouverneurs de la Fed, dont celle de Jerome Powell, le président de l'institution, attendue vendredi. Les responsables de politique monétaire devraient réaffirmer que les taux resteront restrictifs plus longtemps qu'anticipé par les marchés, tandis qu'une surprise à la hausse sur l'inflation pourrait aussi influer sur les projections des investisseurs, certains pariant que la première baisse de taux aura lieu dès mars. La prochaine réunion de l'Opep+, également jeudi, pourrait aussi influer sur les perspectives d'inflation si l'organisation décide de diminuer de nouveau sa production de brut. VALEURS EN EUROPE La société de satellites Eutelsat a perdu 3,57% après que Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "neutre", tandis que le groupe de restauration collective Elior ELIOR.PA a pris 1,42% à la faveur du relèvement de la recommandation de Deutsche Bank à "acheter". Le titre ADP (ex-Aéroports de Paris) a reculé de 1,31%, les analystes de Jefferies évoquant l'annonce par le ministre français des Transports, Clément Beaune, d'une réforme de la régulation aéroportuaire qui met fin à la "caisse unique". Le fabricant français de médicaments Valneva a avancé de 0,42% après avoir déclaré que le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché pour son candidat vaccin contre le chikungunya a été acceptée par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Sanofi a pour sa part pris 0,29% alors que le groupe a prévu de demander l'autorisation de mise sur le marché américain de son anti-inflammatoire le plus vendu, le Dupixent, pour le traitement du "poumon du fumeur", également connu sous le nom de BPCO, après qu'un deuxième essai de grande envergure a montré des améliorations significatives chez des patients. TAUX Les rendements obligataires reculent en zone euro, les investisseurs attendant les données sur l'inflation prévues plus tard cette semaine, qui pourraient influencer les attentes de réductions des taux d'intérêt en 2024. "Il est difficile d'attribuer le mouvement d'aujourd'hui à un événement concret - il s'agit essentiellement de retracer le mouvement de Thanksgiving alors que les États-Unis étaient en congé", a déclaré Benjamin Schroeder, analyste chez ING. Le rendement du dix ans allemand a perdu environ 9 points de base (pb) à 2,56% après avoir atteint plus haut niveau en 10 jours vendredi. Les marchés obligataires américains reculent, avec celui à dix ans perdant plus de 5 pb à 4,47%, et celui à deux ans plus de 4 pb à 4,9%. CHANGES Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis un an, en réponse aux attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt au cours du premier semestre de l'année prochaine. L'euro perd 0,02% à 1,0937 dollar. PÉTROLE Les prix du pétrole chutent, le baril de Brent frôlant les 80 dollars, les investisseurs attendant la réunion de l'Opep+ de cette semaine qui devrait voir la mise en place de restrictions sur l'offre jusqu'en 2024. Selon les analystes d'ING, le sentiment du marché reste négatif étant donné le conflit interne à l'Opep+ sur les quotas de production, bien qu'ils s'attendent à ce que l'Arabie saoudite reconduise sa réduction volontaire supplémentaire de 1 million de barils par jour (bpj) sur l'année prochaine, et que la Russie prolonge ses propres réductions. Le Brent abandonne 0,53% à 80,15 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,44% à 75,21 dollars. A SUIVRE MARDI: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Augustin Turpin)