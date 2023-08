Bourse : L'Europe termine en hausse, soutenue par la Chine

Bourse : L'Europe termine en hausse, soutenue par la Chine













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, soutenues par de nouvelles mesures de soutien annoncées en Chine et avant la publication de nombreux indicateurs clés cette semaine. À Paris, le CAC 40 a gagné 1,32% à 7.324,71 points, tandis que le Dax allemand progressait de 1,03%. Le Footsie britannique était clos pour la journée. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une progression de 1,29%, contre 0,85% pour le FTSEurofirst 300 et 0,86% pour le Stoxx 600. Pékin a annoncé une baisse de moitié du droit de timbre sur la négociation des actions chinoises, une mesure destinée à soutenir des marchés domestiques en berne sous la pression d'une économie en ralentissement. L'autorisation de 37 nouveaux fonds d'investissement par le régulateur chinois vise également à raviver l'intérêt dans les actions locales, alors que l'indice chinois Shanghai Composite affiche une performance nulle depuis le début de l'année. Les marchés européens ont malgré tout progressé après les annonces, loin d'être suffisantes pour relancer une activité à l'arrêt. Les investisseurs se positionnent par ailleurs en amont de la publication de plusieurs indicateurs clés cette semaine, dont l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis, le rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail américain, et les PMI chinois. "Les données seront au centre des préoccupations avant les réunions de septembre des banques centrales, la conférence de Jackson Hole n'a eu que peu d'impact sur les marchés", constate Klaus Baader, économiste chez Société Générale CIB. "Cette semaine, l'inflation dans la zone euro, les indices PMI du mois d'août en Chine et le rapport sur l'emploi du mois d'août aux États-Unis pourraient avoir une plus grande influence sur les attentes des marchés (que la conférence de Jackson Hole)". VALNEVA a fait état lundi de premières données positives de phase 3 concernant l'innocuité, chez les adolescents, de son candidat vaccin à dose unique contre le chikungunya, VLA1553, poussant le titre en hausse de 2,44%. A WALL STREET Les marchés américains progressent dans un contexte calme, les investisseurs se positionnant avant la publication de l'inflation et du rapport sur les marchés du travail, déterminants pour la prochaine décision de la Réserve fédérale, le 20 septembre. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,51% pour le Dow Jones, contre 0,30% pour le Standard & Poor's 500 et 0,56% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les marchés de taux sont demeurés calmes, les rendements courts européens sensibles aux anticipations de politiques monétaires ayant progressé modérément après des commentaires restrictifs des gouverneurs de la Banque centrale européenne Robert Holzmann et Martins Kazaks. Le rendement du dix ans allemand a avancé de 1,1 pb à 2,568%, tandis que celui du taux à deux ans a progressé de 2,4 pb à 3,056%. A l'heure de la clôture en Europe, le rendement du bon du Trésor à 10 ans recule de 2,3 pb à 4,2157%, tandis que le taux à deux ans grignote 1,4 pb à 5,0696%. CHANGES Les marchés des devises demeurent calmes en amont de la publication de nombreux indicateurs déterminants pour la politique monétaire cette semaine. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, et l'euro se maintient à 1,0806 dollar. La livre sterling fait du surplace à 1,2588 dollar. PÉTROLE Le brut hésite, soutenu par les mesures en Chine qui font espérer un soutien plus large de l'Etat à son économie. Le Brent est stable à 84,5 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'octroyant 0,34% à 80,1 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Zhifan Liu)