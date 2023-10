Bourse : L'Europe termine en baisse, préoccupée par la trajectoire des économies développées

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi après la réunion de la Banque centrale européenne, sous la pression de résultats décevants et après un chiffre de croissance du PIB américain meilleur qu'attendu. À Paris, le CAC 40 a décliné de 0,38% à 6.888,96 points, tandis que le Dax allemand diminuait de 1,08% et le Footsie britannique de 0,81%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,59%, contre 0,5% pour le FTSEurofirst 300 et 0,48% pour le Stoxx 600. La BCE a décidé jeudi de maintenir ses taux directeurs inchangés, mais la banque centrale a prévenu que l'économie de la zone euro s'affaissait, tandis que la guerre au Proche-Orient rend incertaine l'évolution des prix de l'énergie -et, partant, leur impact sur l'inflation. Pour autant, la BCE a réitéré qu'une pause n'équivalait pas à la fin de son cycle de hausses de taux, tout en écartant toute possibilité de baisse de taux pour le moment. Les nombreux résultats d'entreprises jugés décevants contribuent par ailleurs à pousser les indices actions en baisse: en Europe, le secteur bancaire se replie, les profits liés aux taux élevés étant voués à diminuer, tandis que le repli des grandes valeurs technologiques aux Etats-Unis pèse. Par ailleurs, le PIB américain au troisième trimestre a surpris à la hausse, sa croissance sur un an atteignant 4,9% contre 4,3% prévu par le consensus, ravivant les craintes que la Réserve fédérale ne doive remonter davantage ses taux pour éviter une surchauffe de l'économie américaine. L'inflation PCE, l'indicateur des prix sur lequel s'appuie la Fed pour déterminer si l'inflation est à sa cible, est attendue vendredi à 12h30 GMT, et une nouvelle surprise à la hausse limiterait encore davantage l'appétit pour le risque. VALEURS Plastic Omnium a plongé de 22,82% après avoir abaissé jeudi ses perspectives annuelles de marge opérationnelle et de cash-flow libre citant un contexte macro-économique et de marché tendu. Plusieurs grandes banques européennes ont chuté après une série de publications de résultats qui ont déçu les investisseurs. L'indice bancaire européen a reculé de 0,53% et a touché son plus bas niveau depuis quatre mois sur la séance. Standard Chartered a chuté de 12,44%, Swedbank de 6,94% et BNP Paribas a reculé de 2,60%, les résultats de la banque ayant été mal accueillis. Carrefour a avancé de 4,74% après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et le maintien, jugé rassurant, des objectifs financiers pour 2023. Danone a relevé jeudi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2023, l'augmentation des prix n'ayant que faiblement pesé sur les volumes, et s'est octroyé 2,42%. Siemens Energy a dégringolé de 35,49%, à son plus bas historique et en queue du Stoxx 600,après que l'entreprise a confirmé la tenue de discussions avec le gouvernement allemand au sujet de garanties d'État et a signalé que les attentes de marché concernant son unité éolienne Siemens Gamesa étaient à risque. A WALL STREET Wall Street recule, sous la pression de chiffres de croissance économique meilleurs que prévu au troisième trimestre aux Etats-Unis. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient un repli de 0,33% pour le Dow Jones, contre 0,69% pour le Standard & Poor's 500 et 1,31% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements en Europe ont décliné grâce à la réunion de la BCE, dont l'engagement à poursuivre les réinvestissements de son Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) jusqu'à la fin de l'année prochaine, comme prévu, soutient les obligations. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans perdait 4,9 pb à 4,9039%, tandis que le taux à deux ans abandonnait 6,5 pb à 5,0561%. Le rendement du dix ans allemand a cédé 3,5 pb à 2,852%, tandis que celui du taux à deux ans s'est replié de 5,4 pb à 3,128%. CHANGES Le dollar se renforce après les chiffres du PIB aux Etats-Unis meilleurs que prévu. Le dollar se hisse de 0,29% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,27% à 1,0534 dollar. La livre sterling est stable à 1,2115 dollar. PÉTROLE Le brut est en net repli après une hausse des inventaires de brut américains, qui signalent un affaiblissement de la demande outre-Atlantique. Le Brent recule de 1,64% à 88,65 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,76% à 83,89 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)