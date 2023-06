Bourse : L'Europe termine dans le vert, rassurée sur les taux après l'inflation US

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, l'inflation américaine ayant montré un ralentissement plus fort qu'attendu en mai et renforcé les espoirs d'une pause dans le cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,56% à 7.290,8 points, tandis que le Footsie britannique a fini sur un gain de 0,32% et le Dax allemand de 0,83%. L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,72%, le FTSEurofirst 300 0,65% et le Stoxx 600 0,55%. Le ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation américaine, la statistique la plus attendue du programme de cette semaine, a renforcé le sentiment du marché sur un statu quo de la Fed sur ses taux d'intérêt à l'issue de sa réunion de deux jours mercredi. La hausse des prix à la consommation a ralenti plus que prévu aux États-Unis en mai, tant en glissement mensuel (+0,1%) qu'en glissement annuel (+4%), tandis que l'inflation dite de base ("core CPI"), qui exclut les éléments volatils, est ressortie en hausse de 0,4%, en ligne avec les estimations. La hausse des prix sur un an a été la plus faible depuis mars 2021. Dans ce contexte, les attentes du marché concernant une pause dans la hausse des taux d'intérêt de la Fed en juin ont grimpé à environ 95%, contre environ 75% avant la publication des données. "Contrairement à la situation de l'emploi, qui continue de défier les attentes, les chiffres de l'inflation sont conformes aux prévisions", a déclaré Brian Jacobsen, chef économiste chez Annex Wealth Management. La Banque centrale européenne (BCE) devrait relever ses taux de 25 points de base jeudi, tandis que la Banque du Japon devrait maintenir sa politique ultra-libre après sa réunion de vendredi. VALEURS Le CAC 40 a été soutenu par Téléperformance (+3,8%), en tête de l'indice, et par Saint Gobain (+3,1%), ce dernier ayant annoncé lundi un accord en vue de l'acquisition de Building Products of Canada. Sur le SBF 120, Verallia (-6%) a souffert de la baisse de la recommandation de Berengerg à "conserver" contre "acheter". Le secteur européen de la tech (+1,54%), dans le sillage de l'envolée d'Oracle, a affiché une des meilleures performances du Stoxx 600, derrière les ressources de base (+2,72%), qui ont profité de la hausse des cours des métaux après que la Chine a réduit son taux d'intérêt à court terme. Ailleurs en Europe, Hexagon a gagné 3,9%, soutenu par l'annonce d'une collaboration avec le fabricant de puces électroniques Nvidia. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,48%, le Standard & Poor's 500 0,70% et le Nasdaq Composite 0,75%. Le S&P 500 et le Nasdaq ont touché des plus hauts d'un an mardi après la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, tandis qu'Oracle grimpe de 2,2% et a atteint un nouveau pic historique grâce à ses résultats trimestriels meilleurs que prévu. LES INDICATEURS DU JOUR Outre l'inflation américaine, les investisseurs ont appris ce mardi que l'institut allemand des statistiques avait confirmé sa première estimation d'une hausse des prix à la consommation de 6,3 % sur un an en mai. En Espagne, l'inflation a atteint 3,2% sur un an en mai, à son niveau le plus bas depuis juillet 2021, tandis que l'inflation alimentaire, à 12% sur un an, poursuit sa tendance à la baisse. CHANGES Le dollar abandonne 0,35% face à un panier de devises de référence après les chiffres de l'inflation et l'euro en profite pour gagner 0,31% à 1,079 dollar. La livre sterling GBP= avance de 0,77% à 1,26 dollar, dopée par la solidité inattendue du marché du travail au Royaume-Uni, qui alimente les anticipations sur une poursuite du resserrement monétaire de la Banque d'Angleterre. TAUX En Europe, les rendements des obligations souveraines ont fini en hausse après avoir reculé avec la publication de l'inflation américaine. Le rendement du Bund allemand à deux ans a fini sur un gain de six points de base à 3,03%, tandis que son homologue à dix ans a augmenté de plus quatre points à 2,42%. Le rendement des Treasuries à dix ans a creusé son repli après la publication de l'inflation américaine avant de regagner du terrain. Au moment de la clôture en Europe, il gagnait plus de deux points de base à 3,78% après avoir chuté jusqu'à 3,68% plus tôt en séance. PÉTROLE Les prix du pétrole progressent mardi après leur plongeon de la veille, les investisseurs restant toutefois prudents à l'approche des décisions des banques centrales et face à la faiblesse des données économiques chinoises. Le Brent gagne 3,02% à 74,01 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 3,01% à 69,14 dollars le baril. A SUIVRE MERCREDI: Le salon mondial de la tech VivaTech ouvre ses portes mercredi à Paris jusqu'à vendredi. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)