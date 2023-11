Bourse : L'Europe termine dans le vert avant la Fed, recul des rendements obligataires

Bourse : L'Europe termine dans le vert avant la Fed, recul des rendements obligataires













(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi une séance marquée par l'attentisme avant que la Réserve fédérale américaine (Fed) ne rende sa décision sur les taux plus tard dans la soirée, et alors que les rendements obligataires ont reculé de part et d'autre de l'Atlantique. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,68% à 6.932,63 points. Le Footsie britannique a fini sur un gain de 0,28% et le Dax allemand de 0,76%. L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,7%, le FTSEurofirst 300 0,67% et le Stoxx 600 0,67%. La Fed boucle ce mercredi une réunion de deux jours de politique monétaire à l'issue de laquelle elle annoncera, à 18h00 GMT, sa décision sur les taux d'intérêt, que les marchés anticipent inchangés à un niveau restrictif. En l'absence de surprise majeure, le communiqué accompagnant l'annonce de la banque centrale américaine et la conférence de presse de son président Jerome Powell seront scrutés de près, à la recherche d'indices sur la suite de la politique monétaire de la Fed. La position de la Fed sera d'autant plus surveillée que les marchés ont connu un fort recul en octobre en raison de la hausse des rendements des bons du Trésor américain, du conflit au Moyen-Orient et des résultats mitigés des entreprises du S&P-500. "La Réserve fédérale est dans une position souhaitable alors qu'elle s'apprête à annoncer sa politique ce soir, grâce à l'effet combiné des hausses de taux et de la hausse des rendements du Trésor qui maintiennent la pression sur les prix", a commenté Francesco Pesole, analyste chez ING. VALEURS Le secteur du détail a progressé mercredi de 1,79%, aidé notamment par la hausse de 3,6% du britannique Next, qui a relevé ses perspectives de bénéfice pour 2023 pour la quatrième fois en six mois. Barry Callebaut a fini en hausse de 4,8% après avoir communiqué des résultats conformes aux attentes et une mise à jour de ses objectifs à moyen et long terme. Le géant danois de l'énergie Orsted a plongé de 25% après avoir interrompu le développement de deux projets d'éoliennes offshore aux États-Unis et déclaré que les dépréciations connexes avaient augmenté. A Londres, Asos a abandonné 7,6% après avoir prévenu d'un recul entre 5% et 15% de ses ventes pour son exercice fiscal 2023-2024. A Paris, Valeo VLOF.PA a gagné 3,05%, l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120, après le relèvement de la recommandation de Goldman Sachs à "neutre" contre "vendre". A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones progressait de 0,08%, le Standard & Poor's 500 de 0,32% et le Nasdaq Composite de 0,57%. Le recul des rendements obligataires soutient notamment les valeurs à forte croissance telles que Microsoft, Nvidia et Amazon.com, qui progressaient entre 1,7% et 2,6%. LES INDICATEURS DU JOUR L'enquête mensuelle de S&P Global/CIPCIPS a montré mercredi que l'activité du secteur privé britannique a connu une baisse inattendue en octobre, alors que les conditions de marché incertaines ont incité les fabricants et leurs clients à faire preuve d'une plus grande prudence. Aux États-Unis, un indicateur du marché du travail a servi de prélude à la publication vendredi du rapport mensuel du département du Travail: le secteur privé américain a créé moins d'emplois qu'attendu en octobre, selon l'enquête ADP, ce qui pourrait révéler des fissures potentielles dans l'économie américaine. L'activité manufacturière américaine s'est en outre de nouveau contractée en octobre, reculant de 49,0 en septembre à 46,7 le mois dernier, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi. CHANGES Dans l'attente des décisions de la Fed et tout en digérant les dernières données du marché du travail américain, le dollar grappille 0,3% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,4% à 1,0534 dollar. TAUX Les rendements obligataires de la zone euro ont fini dans le rouge, dans le sillage de leurs homologues américains à la suite de la publication de l'enquête ADP sur les créations de postes et surtout du fait du projet du département américain du Trésor d'augmenter "graduellement" la taille de ses ventes aux enchères de la dette pour répondre aux besoins de financement. "Les rendements sont plus bas parce que le refinancement n'est pas aussi important que ce que les gens craignaient. Lorsque le gouvernement doit emprunter plus d'argent que ce que les gens pensent, cela crée des problèmes pour le marché obligataire", a déclaré Robert Pavlik, analyste chez Dakota Wealth. Le rendement du dix ans allemand a fini en baisse de presque 5 pb à 2,759%, tandis que celui du taux à deux ans DE2YT=RR a perdu plus de 3 pb à 3,038%. Le rendement du Treasury à dix ans recule de près de 6 points de base à 4,8162%, tandis que le taux à deux ans US2YT=RR perd 5 points de base à 5,0207%. PÉTROLE Le pétrole est en hausse dans l'attente de la décision de la Fed et alors que les inquiétudes concernant l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'offre perdurent. Le Brent avance de 0,73% à 85,64 dollars le baril LCOc1, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 0,49% à 81,42 dollars CLc1. (Rédigé par Diana Mandiá)