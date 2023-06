Bourse : L'Europe sans tendance mais les prévisions de Renault saluées

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé mais sur de faibles écarts en début de séance jeudi, les discours offensifs des grands banquiers centraux limitant la prise de risque. À Paris, le CAC 40 gagne 0,15% à 7.297,36 points vers 07h45 GMT, soutenu par la nette progression de Renault. À Londres, le FTSE 100 cède 0,22% et à Francfort, le Dax recule de 0,04%. L'indice EuroStoxx 50 grappille 0,01%. Le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 lâchent 0,06%. À l'exception du gouverneur de la Banque du Japon, les banquiers centraux présents au forum annuel de la BCE au Portugal ont adopté un ton "faucon", suggérant que les taux d'intérêt devraient probablement encore augmenté. C'est à nouveau le message que martèle Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, dans une intervention à Madrid. "Il n'y a pas vraiment de surprise, ce qui explique pourquoi les marchés boursiers n'ont pas vraiment chuté, même si le message est 'hawkish'", a déclaré Shane Oliver, chef économiste chez AMP. Les investisseurs attendent maintenant à 12h00 GMT la première estimation de l'inflation en juin en Allemagne avant la publication vendredi de l'indice des prix PCE aux Etats-Unis. Du côté des valeurs, Renault grimpe de 4,99% après avoir annoncé avant l'ouverture la révision à la hausse de ses prévisions annuelles grâce à la demande pour ses nouveaux modèles familiaux. Le géant du luxe Kering (-0,59%) pâtit en revanche d'une dégradation de conseil de HSBC à "conserver" contre "acheter". Au SBF 120, Orpea, dont la cotation était suspendue mercredi, abandonne 16,56%. Le plan de restructuration du groupe lourdement endetté a été approuvé par une majorité des classes de parties affectées et sera prochainement présenté à la justice. La chute est encore plus lourde pour Casino, en baisse de 30,07%, après avoir averti ses actionnaires d'un risque de dilution massive de leur investissement dans le cadre de la restructuration de sa dette. L'action SES Imagotag bondit de 12,03%, le spécialiste des étiquettes électroniques ayant mandaté ses conseils pour alerter l'AMF sur les nombreux manquements à sa réglementation commis selon elle par Gotham City Research, qui l'accuse de manipulations comptables. Ailleurs en Europe, H&M gagne 10,38% après avoir publié un bénéfice plus élevé que prévu au deuxième trimestre. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)