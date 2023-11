Bourse : L'Europe s'inquiète du biais restrictif des banquiers centraux

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes déclinent à l'ouverture vendredi, les investisseurs s'inquiétant du ton restrictif des banquiers centraux. À Paris, le CAC 40 recule de 0,63% à 7.068,65 points vers 08h17 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,42%, contre 0,4% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,4%, l'EuroStoxx 50 0,49% et le Stoxx 600 0,54%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones avançant de 0,29% et le Standard & Poor's 500 de 0,21%, mais le Nasdaq étant stable. Les responsables de politique monétaire se sont attachés cette semaine à nuancer l'optimisme des marchés, qui anticipent déjà d'importantes baisses de taux l'année prochaine, insistant que la lutte contre l'inflation n'était pas terminée et que les banques centrales demeureraient restrictives jusqu'à ce que la dynamique des prix atteigne l'objectif de 2%. Ces déclarations ont culminé jeudi avec l'intervention jugée restrictive du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a fait reculer les actifs risqués. Les investisseurs attendent par ailleurs l'intervention de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, ce vendredi à 12h30 GMT lors d'une conférence à Londres, puis le PIB et l'inflation en zone euro, mardi et vendredi, et l'inflation aux Etats-Unis, mardi. Aux valeurs, Valneva bondit de 7,99% après avoir déclaré vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé son vaccin contre le chikungunya. JCDecaux avance de 2,6204% après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires ajusté en hausse de 5,8% à 855 millions d'euros au titre du troisième trimestre. Scor chute de 7,3% après avoir fait état d'un résultat net trimestriel inférieur aux attentes. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)