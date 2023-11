Bourse : L'Europe reste dans le vert, portée par les espoirs d'une fin des hausses de taux US

PARIS (Reuters) - Les marchés européens ont ouvert en hausse mercredi, après la publication la veille d'un indicateur d'inflation américain ayant reculé plus rapidement que prévu par le consensus. À Paris, le CAC 40 avance de 0,59% à 7.227,84 points vers 08h22 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,32%, contre 0,41% pour le FTSE, à Londres. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,41%, l'EuroStoxx 50 0,53% et le Stoxx 600 0,57%. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en hausse, le Dow Jones progressant de 0,24%, contre 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et 0,33% pour le Nasdaq. L'indicateur d'inflation américain publié mardi a été plus faible qu'attendu par les économistes, déclenchant une vague de soulagement pour les investisseurs désormais certains que la Réserve fédérale en a fini avec les hausses de taux. Cet optimisme a poussé les actifs risqués en hausse et fait baisser les rendements. Par ailleurs, des ventes au détail et une production industrielle en Chine meilleures qu'anticipé par les observateurs ont contribué à améliorer le sentiment des investisseurs. Aux valeurs, Alstom chute de 9,74% après avoir annoncé mercredi lancer un programme de cession d'actifs et envisager une augmentation de capital. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)